Ucrania: Melania Trump le entregó una carta a Putin

El documento, que hasta ahora permaneció clasificado, se publica en exclusiva en Fox News, donde se especifica que el presidente ruso lo recibió de manos de Trump en Anchorage y lo leyó en voz alta a las delegaciones rusa y estadounidense reunidas para la histórica reunión en Alaska.

"Estimado presidente Putin", comienza la carta de la Primera Dama. "Todos los niños comparten los mismos sueños ocultos en sus corazones, ya sea que nazcan por casualidad en la zona rural de un país o en el magnífico centro de una ciudad. Sueñan con amor, posibilidades y seguridad", dice el texto.

"Como padres, es nuestro deber alimentar la esperanza de la próxima generación. Como líderes, la responsabilidad de apoyar a nuestros hijos va más allá del bienestar de unos pocos. Sin duda, debemos esforzarnos por crear un mundo lleno de dignidad para todos, para que cada alma pueda despertar a la paz y para que el futuro mismo esté perfectamente garantizado", afirma la carta.

"Un concepto simple pero profundo, Sr. Putin, con el que estoy seguro de que estará de acuerdo, es que los descendientes de cada generación comienzan sus vidas con una pureza, una inocencia que trasciende la geografía, el gobierno y la ideología", señala el texto.

"En el mundo actual, algunos niños se ven obligados a llevar consigo una risa silenciosa, libre de la oscuridad que los rodea, un desafío silencioso contra las fuerzas que potencialmente pueden reclamar su futuro", agrega.

"Señor Putin, usted solo puede revivir su risa melódica", escribió la primera dama.

"Al proteger la inocencia de estos niños, servirá más que solo a Rusia: servirá a la humanidad misma. Una idea tan audaz trasciende todas las divisiones humanas, y usted, señor Putin, es capaz de hacer realidad esta visión de un plumazo hoy. Ha llegado el momento", culmina la carta. (Ansa).