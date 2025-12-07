Ucrania.- Meloni anuncia a Zelenski el envío de generadores italianos para reforzar la infraestructura de Ucrania

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) - Italia enviará en los próximos días generadores de fabricación nacional para reforzar la infraestructura energética del país ante los ataques rusos contra las instalaciones. Así ha hecho saber la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una conversación telefónica mantenida este domingo. En la misma, ambos líderes han analizado los resultados de las conversaciones en curso con Estados Unidos para mediar la paz en la guerra con Rusia "así como las perspectivas y los desafíos actuales", según un comunicado de la Presidencia ucraniana. Zelenski ha indicado a Meloni en este sentido que "todavía queda trabajo por hacer para garantizar que Rusia se comprometa genuinamente a poner fin a la guerra". Cabe recordar que las autoridades de Ucrania han denunciado este domingo el lanzamiento de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la última noche contra diversos puntos del país, agregando que cerca de 180 han sido interceptados, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. El presidente Zelenski ha denunciado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que estos ataques han dejado muertos en Sloviansk y Chérnigov, sin dar un balance de víctimas, antes de subrayar que la oleada de ataques ha causado además daños materiales en siete provincias del país. Así, ha sostenido que Rusia ha lanzado "más de 1.600 drones kamikaze, unas 1.200 bombas guiardas y cerca de 70 misiles de varios tipos contra Ucrania" durante la última semana, "siendo los principales objetivos infraestructuras que mantienen en pie la vida diaria", ha lamentado en su comunicado.