Ucrania: Meloni, apoyaremos todos los esfuerzos por la paz en Ucrania

Este mensaje fue dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump, en el encuentro mantenido con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y los otros líderes europeos.

"Gracias a usted, gracias a la fuerza del ejército ucraniano, ahora la paz justa la alcanzamos con la unidad; la alcanzamos juntos, unidos, y pueden contar con Italia", resaltó la premier.

También subrayó la importancia de "las garantías de seguridad que representan un prerrequisito para cualquier tipo de paz".

En este contexto, mencionó una propuesta para implementar una especie de Artículo 5 de la OTAN, afirmando: "Estamos contentos de contribuir a las propuestas de paz y continuaremos haciéndolo", concluyó Meloni. (ANSA).