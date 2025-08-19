Ucrania: Meloni cree en la paz entre Rusia y Ucrania

Tanto es así que la primera ministra está dispuesta, para supervisar mejor el desarrollo de las negociaciones, a posponer una misión muy larga al Indopacífico -una visita oficial de diez días a cinco países: Bangladesh, Singapur, Corea del Sur, Vietnam y Japón- que llevaba meses planificándose.

El problema es que esa misión está prevista para finales de agosto, justo cuando podría concretarse la reunión entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin.

Se espera que la primera ministra italiana pase unos días más fuera de Roma, esta vez en Apulia, mientras se mantiene en contacto constante con sus interlocutores.

La decisión sobre el viaje a Asia se tomará "en los próximos días", anunció Palazzo Chigi.

Pero la aceleración impuesta por los estadounidenses, señalaron funcionarios del gobierno, está a la vista: se realizará de inmediato una nueva reunión en Washington, esta vez de los jefes del Estado Mayor -el general Luciano Portolano representará a Italia-, mientras que, paralelamente, los asesores de seguridad nacional comenzarán a trabajar en los textos para redactar el nuevo Tratado que se presentará a las partes, inspirado en el Artículo 5 de la Alianza Atlántica, que proporcionará las garantías de seguridad "sólidas" que constituyen la base de una "paz duradera".

La idea es italiana, repiten con orgullo a todos los niveles de la mayoría y del gobierno, reivindicando el "reconocimiento" del papel de Roma en Washington.

La oposición no lo ve así, cuestionando cómo se puede confiar en Trump o Putin, ni siquiera la consistencia de la solución en cuanto a las garantías de seguridad -"extravagantes", como las llama el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte-.

El gobierno, sin embargo, considera un "éxito" haber convencido a los estadounidenses para que participaran -y un requisito previo para que el modelo del Artículo 5 sea una herramienta eficaz-.

Por supuesto, incluso en un clima favorable, no habrían faltado "rigideces".

Y Meloni, según las reconstrucciones italianas, habría desempeñado un papel mediador con el presidente estadounidense, junto al presidente finlandés Alexander Stubb —que ha desarrollado cierta química con Trump, incluso en el campo de golf— y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Mientras, era necesario convencer a Estados Unidos sobre el momento oportuno: primero las garantías de seguridad, luego la reunión entre Kiev y Moscú.

Y precisamente para finalizar el nuevo instrumento que garantizara la protección internacional de Ucrania, los europeos habrían presionado para obtener más tiempo, pasando así de la hipótesis de unos pocos días a un par de semanas como horizonte temporal para el acuerdo bilateral (o trilateral).

Asimismo, era necesario garantizar que cualquier posible transferencia territorial fuera discutida únicamente por Zelenski con Putin.

Putin, según Italia sigue convencida, se encuentra en dificultades porque no puede conquistar la región del Donbás sobre el terreno.

Para romper el estancamiento, una propuesta que, según se informa, Roma está empezando a explorar informalmente con sus aliados es el "modelo chipriota".

Ante una disputa sobre la soberanía de las regiones fronterizas con Rusia y Ucrania, según explica una fuente de alto nivel, un futuro acuerdo de paz debería, por lo tanto, estipular explícitamente que ambas partes "renuncian a la reconquista militar".

