Ucrania: Meloni, destellos de esperanza, Kiev negocia

El punto de partida de la propuesta es la definición de una cláusula de seguridad colectiva que permita a Ucrania beneficiarse del apoyo de todos sus socios, incluido Estados Unidos, listos para actuar en caso de nuevos ataques. Esto no es poca cosa, considerando que, según informes de prensa, Vladímir Putin incluso ha solicitado que los ucranianos utilicen el ruso como lengua nacional. Mientras la oposición exige enérgicamente una acción más decidida de la Unión Europea, incluida la rápida convocatoria de un Consejo especial, el ejecutivo se mantiene firme: “El gobierno italiano apoya las acciones del presidente Trump y la labor de Estados Unidos, pero al mismo tiempo estamos dispuestos a colaborar activamente, junto con los países europeos, en la organización de una cumbre entre Trump, Zelenski y Putin”, señaló el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien también expresó la disposición de Italia a acoger una deseable cumbre trilateral. “Siempre somos actores clave en la construcción de la paz; seguiremos adelante con la celebración de reuniones; estamos disponibles, pero continuaremos con una intensa labor diplomática para asegurar un pronto fin de la guerra”, aseguró el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores. El viceprimer ministro Matteo Salvini también expresó su apoyo a la acción del presidente estadounidense: “Cada paso hacia la paz, como el de Achorage, es una buena noticia. Como pidió el papa León XIII, la diplomacia, en lugar de las armas, debería volver a hablar, sin que nadie se interponga en su camino”, escribió el líder de la Liga en X.

(ANSA).