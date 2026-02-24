Ucrania: Meloni, el apoyo constante y convencido de Italia a Ucrania

El Palazzo Chigi afirmó su posicionamiento al lado del pueblo ucraniano "por la defensa de su libertad e independencia", subrayando "el constante y decidido apoyo" a Kiev "junto a los aliados europeos y occidentales".

La línea no cambia: nuestro país "participa en los esfuerzos internacionales para promover una paz justa y duradera" siguiendo dos orientaciones: acompañar el proceso negociador promovido por Estados Unidos y participar en las actividades de la Coalición de Voluntariosos "para establecer sólidas garantías de seguridad para Ucrania".

Durante el día, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, intervino por videoconferencia en la reunión de los voluntariosos.

El objetivo es "crear las condiciones para que la población ucraniana pueda vivir en paz, respetando plenamente su soberanía y la integridad territorial".

Mientras tanto, el partido Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia - FdI) organizó un congreso en el Senado, donde también participó el subsecretario de la Presidencia del Consejo, Giovanbattista Fazzolari.

"Es claro que mientras la hipótesis de paz sea solo una Ucrania que debe someterse a las demandas rusas y rendirse, no es viable", dijo el brazo derecho de Meloni.

Sus palabras resuenan como un mensaje interno al centro-derecha, donde —como es bien sabido— las sensibilidades en el tema son diversas.

"Roberto Vannacci? Quien quiera permanecer en la coalición "debe compartir el programa de centro-derecha", que incluye "el apoyo a Ucrania", responde de manera tajante.

El general no cambia de opinión: "Han pasado cuatro años y seguimos persiguiendo una estrategia que no conduce a nada".

"Podríamos hacer entrar a la OTAN en la guerra y enviar a nuestros hijos a combatir y morir por Kiev, pero no creo que esa posibilidad deba ser considerada".

Ambas Cámaras promueven iniciativas para la conmemoración. En la Cámara de Diputados, los legisladores intervienen masivamente llevando a la sala las posiciones de sus partidos. El Partido Democrático (Pd) pide una paz "justa y segura"; para la Liga —que mira hacia Donald Trump— es hora de que las armas se silencien. "¿Por qué seguir enviando armas y dinero, causando aún más muerte y destrucción?", se preguntan los del Movimiento 5 Estrellas (M5s).

"Es necesario devolver fuerza al derecho internacional", coincide Avs. Demandas diferentes que continúan alimentando descontentos en ambos flancos: Azione señala a los pentastellati sobre las armas, los demócratas reformistas se indignan por las posiciones de sus aliados a la izquierda; los vannaccianos acusan a la Liga de hipocresía.

Mientras tanto, en el Senado, las comisiones de Asuntos Exteriores y Defensa dan luz verde al decreto Ucrania que autoriza la cesión de medios militares a Kiev: todos votan a favor, ya que los representantes del M5s están ausentes y en la comisión no hay miembros de los partidos de izquierda. En la sala, el escenario podría cambiar.

Desde la Liga, el senador Claudio Borghi —siempre crítico hacia el envío de armas— informó que la Liga votará a favor del decreto, pero él, como ya anunció el año pasado, hará una excepción.

Mientras una delegación de los melonianos viaja a Ucrania —donde también están Carlo Calenda (Azione) y Pina Picierno (Partido Demócrata - PD)—, Giuseppe Conte observa: "¿Es necesario ir a Kiev cada mes para demostrar algo?".

En el cuarto aniversario de la guerra, son varias las iniciativas de los partidos y de los parlamentarios individuales.

Un grupo de diputados de +Europa, PD y Azione realiza un flash mob frente a Palazzo Chigi, donde a primera hora de la tarde aparecen banderas de Europa unidas y, en el centro, la bandera ucraniana.

"Vemos con preocupación que la línea de Meloni sigue siendo de apoyo a (Viktor) Orbán, que en este momento es el parásito y el traidor de Europa", acusa Riccardo Magi, quien reintegró la propuesta de una zona de exclusión aérea sobre los cielos de Ucrania. (ANSA).