Ucrania: Meloni, no hay soluciones fáciles pese a unidad

Conscientes de que "no hay soluciones fáciles" y que la mejor carta que puede jugar Occidente es su "unidad", la premier italiana, Giorgia Meloni, llegó al amanecer a Washington para participar en la cumbre entre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el estadounidense, Donald Trump.

Meloni trae consigo ese "aporte de ideas y diplomacia": incluida la hipótesis de un instrumento "inspirado en el artículo 5 de la OTAN" para dar garantías de seguridad "eficaces" para Kiev, que es "la propuesta italiana".

La presidenta del Consejo italiano habló brevemente (siendo la única además de Zelensky) antes de que comenzara el intenso programa de encuentros en varios formatos, con el objetivo de "garantizar paz y seguridad para nuestras naciones".

No solo Ucrania, sino toda Europa, amenazada por las ambiciones expansionistas de quienes querían "hacer capitular" a Kiev, hoy abre "resquicios" debido a "una situación de estancamiento en el terreno".

La guerra para el presidente ruso, Vladimir Putin, como razonó en días anteriores el leal subsecretario de la presidencia, Giovanbattista Fazzolari, no está dando los resultados esperados, gracias, argumenta la primera ministra, al "apoyo" europeo y occidental que nunca ha cesado desde febrero de 2022.

Y en cuanto a Italia, que está lista para albergar en Roma un posible encuentro entre Putin y Zelensky, este apoyo continuará en el futuro.

La situación es tensa. Antes de ser recibida con otros líderes europeos en la alfombra roja de la Casa Blanca, Meloni participó en una pre-cumbre en la embajada ucraniana en Washington.

Abrazos -muy cálidos el de Zelensky y también el del secretario general de la OTAN, Mark Rutte- y risas entre los presentes buscaron aliviar la tensión que, inevitablemente, se sintió en el aire.

Los informes que llegan a Roma reflejan el intenso trabajo diplomático que continuó hasta el último momento para preparar la cumbre con Trump.

Un camino, el que se abrió, que "nadie en Europa debe tener arrogancia de obstaculizar", dijo el presidente de los senadores de la Liga, Massimiliano Romeo.

La referencia explícita es para el presidente francés, Emmanuel Macron, y a su "evocar el envío de soldados", lo que lo coloca, según el legislador, entre aquellos "portavoces de quienes tienen interés en continuar la guerra".

"Afortunadamente -observó desde la oposición el presidente demócrata del Copasir, Lorenzo Guerini- hemos regresado al grupo de los voluntariosos", liderados precisamente por el mandatario galo. (ANSA).