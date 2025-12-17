Ucrania: Meloni, "presión económica sobre Rusia respetando el estado de derecho"

"Cualquier instrumento de apoyo a Kiev debe respetar siempre nuestros valores y las reglas en las que se basa el Estado de derecho", dijo en comunicaciones a la Cámara de Diputados.

Es importante "mantener la presión sobre Rusia", que, contrariamente a la propaganda, "está sumida en una brutal guerra de posiciones a costa de enormes sacrificios. Esta dificultad es lo único que puede obligar a Moscú a llegar a un acuerdo", afirmó Meloni.

El Consejo de la UE "está llamado a garantizar la continuidad del apoyo financiero a Ucrania con la solución más sostenible para los Estados miembros a corto y largo plazo", declaró la primera ministra, refiriéndose a la decisión sobre el posible uso de los activos rusos congelados.

"Encontrar una solución sostenible no será nada sencillo", sostuvo. (ANSA).