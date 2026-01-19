Ucrania: Meloni presiona para desescalada, el nudo-Putin en el Consejo de Gaza

La idea de poder sentarse en el Consejo para Gaza junto al líder ruso, Vladimir Putin, reflexionan fuentes del ejecutivo, podría representar un problema considerable para la premier italiana, Giorgia Meloni.

Estos son los dos temas que ocuparon los pensamientos de la premier durante su viaje de regreso de Asia, donde mantuvo numerosos contactos con otros líderes europeos con el objetivo de impulsar una "desescalada" en el eje transatlántico.

Antes del Consejo de Ministros previsto para esta tarde, estos escenarios podrían ser objeto de discusión en una reunión con los vicepresidentes Matteo Salvini y Antonio Tajani, un encuentro que Meloni había anunciado en Seúl al hablar del paquete de seguridad.

Tras la invitación de Estados Unidos al Kremlin, Francia ya se distanció de la organización heterogénea que, según los planes estadounidenses, construirá una paz duradera en Medio Oriente.

"Hemos recibido la invitación, la presidenta del Consejo está de viaje en el extranjero, lo discutiremos", explicó Tajani, subrayando que Putin "no es un campeón de la paz en el mundo, pero si cambia, sería mejor".

En Roma, desde hace tiempo se claman señales concretas por parte de Rusia, y el desconcierto que se percibe en estas horas podría superarse solo con un giro en el conflicto ucraniano, sobre el cual, por el momento, nadie se atreve a pronunciarse.

Estos son temas que captarán la atención en Davos, donde se espera a Trump y donde, en cambio, no está previsto que Meloni realice un viaje.

En tanto, mientras el avión de la premier despegaba de Uzbekistán, donde hizo una parada (y se reunió con el presidente Shavkat Mirziyoyev) tras las misiones en Omán, Japón y Corea del Sur, la Bolsa de Milán cerraba con una caída del 1,32%, quema de 14,4 millones en capitalización. Las tensiones entre Estados Unidos y la UE también afectan a este frente, tras el anuncio de Trump sobre aranceles en relación con Groenlandia.

El jueves en Bruselas, en la cumbre extraordinaria con los otros líderes de la UE, Meloni parece inclinada a apoyar una línea de mediación para evitar una escalada. Como en el pasado, frente a otros momentos críticos entre Washington y Europa, está convencida de que no beneficia a nadie una ruptura del eje transatlántico.

Considera que la solución para garantizar la seguridad de Groenlandia debe buscarse en el ámbito de la OTAN, como hasta ahora ha condicionado cualquier hipótesis de participación militar de Italia en el territorio ártico de Dinamarca.

La idea de contrarrestar los aranceles europeos "es la peor manera de responder", advirtió el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

"Iniciar una competencia sobre quién hace más daño al otro, entre aliados, solo puede llevar a desastres. No es momento de ser hinchas extremos de equipos diferentes, ni de ver quién tiene más o menos orgullo o quién es más duro. Hay que razonar sobre cada cosa recordando que somos aliados desde hace 76 años".

Mientras, las oposiciones han escrito a los presidentes de la Cámara y del Senado para pedir que la premier haga comunicaciones en el Parlamento antes de la cumbre extraordinaria de Bruselas.

Los jefes de grupo del Movimiento 5 Estrellas (M5s), el Partido Democrático (PD), de Alianza Verde e Izquierda (AVS), de Italia Viva (Iv), Acción y +Europa "hacen saber que solicitan la revisión del acto de dirección con el que el gobierno pretende proceder en el ámbito de la UE".

En este momento, parece difícil que eso pueda suceder, también debido a los plazos ajustados. (ANSA).