Ucrania: Merz a Zelensky, "los europeos apoyan a Kiev"

El canciller alemán, Friedrich Merz, escribió esto en X al final de su llamada telefónica con Volodímir Zelensky antes de la reunión entre el presidente ucraniano y Donald Trump programada para el domingo en Mar-a-Lago.

La referencia al "Grupo de Berlín" recuerda el formato que se reunió en la capital alemana hace dos semanas, en el que participaron 13 líderes europeos: además del anfitrión Merz, el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; el primer ministro polaco, Donald Tusk; el primer ministro sueco, Ulf Kristersson; el primer ministro neerlandés, Dick Schoof; el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. (ANSA).