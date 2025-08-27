Ucrania: Merz reforma servicio militar, “Moscú una amenaza”

La República Federal busca aumentar significativamente el número de soldados y reservistas para contrarrestar principalmente la amenaza rusa, como reiteró el canciller.

Para cumplir con las expectativas de la OTAN, se necesitarán al menos 80.000 militares activos más.

El intento de atraer a los jóvenes es visible desde hace tiempo, comenzando con los carteles de la Bundeswehr, que se distribuyen por la capital y buscan hablar especialmente a las jóvenes.

Además, el aumento de la compensación para los más jóvenes que elijan ser entrenados va en esta dirección: quienes decidan realizar el servicio militar en Alemania podrán contar con 2300 euros netos, con comida y alojamiento gratis, destacó ministro de Defensa, Boris Pistorius.

El nuevo proyecto de ley, que debe ser aprobado por el Bundestag, fue firmado durante un Consejo de Ministros especial que se celebró excepcionalmente en el ministerio de Defensa.

En la misma ocasión se estableció el Consejo de Seguridad: "Se habló de esto durante 30 años -comentó Merz- este ejecutivo realizó el proyecto en cuatro meses".

"Rusia es y seguirá siendo durante mucho tiempo la mayor amenaza para la libertad, la paz y la estabilidad en Europa. A esta amenaza, el gobierno federal pretende responder con decisión", afirmó el canciller.

"Si se necesita un cambio, lo haremos", añadió, desestimando las críticas de quienes querían un paso adicional de inmediato.

El debate sobre la conscripción está abierto desde hace meses. Los conservadores deseaban reintroducir la obligación, pero tuvieron que lidiar con los aliados socialdemócratas, que además ocupan el ministerio del sector.

La reforma de Pistorius prevé que el servicio militar permanezca voluntario mientras sea posible; si la situación lo requiere y los voluntarios no son suficientes, se activará la obligación.

La Unión del partido Demócrata Cristiano (CDU) y el Social Cristiano (CSU) habría preferido un mecanismo automático más vinculante, con un límite claro, que por ahora no ha sido aprobado.

Todos los jóvenes de sexo masculino entre 18 y 25 años deberán llenar un formulario para evaluar su disponibilidad y aptitud. Las chicas, en cambio, podrán responder si lo desean.

La Bundeswehr cuenta actualmente con 180.000 efectivos y debería llegar a 260.000. Además, el objetivo es alcanzar los 200.000 reservistas ya para 2030.

La conscripción obligatoria, anclada en la constitución desde 1956, durante la Guerra Fría, fue desactivada por el gobierno de Angela Merkel bajo la dirección del entonces ministro de la CSU, Karl-Theodor zu Guttenberg.

La situación de la política de seguridad no justificaba continuar, explicó, como recuerda Faz, decretando su final en marzo de 2011.

Desde la agresión rusa a Ucrania en 2022, las cosas cambiaron.

Alemania no solo necesita recursos humanos en su ejército -una comparación con el pasado muestra la magnitud de la cuestión: desde 1966 hasta 1991, los soldados llegaron a ser 450.000-, también faltan armas y municiones, según los expertos.

En Bild, el líder de la asociación de reservistas señaló que ni siquiera hay suficientes rifles para todos. Sin embargo, no solo las instituciones se están moviendo.

En presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Rheinmetall inauguró una fábrica de municiones en Unterluess, en Baja Sajonia, destinada a ser la más grande de Europa. El director ejecutivo, Armin Papperger, imagina estructuras similares en otros países para crear "un ecosistema de defensa paneuropeo". (ANSA).