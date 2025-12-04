Ucrania.- Miles de personas se quedan sin electricidad en el sur de Ucrania tras la última batería de ataques rusos

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Miles de personas se han quedado sin electricidad en el sur de Ucrania tras la última batería de ataques perpetrados por las fuerzas rusas, que se han concentrado en las regiones de Donetsk, Odesa y Dnipropetrovsk, según ha informado la empresa estatal energética Ukrenergo.

A medida que se aproxima el invierno, las fuerzas rusas han incrementado los ataques perpetrados contra el sector energético. Estos bombardeos han tenido lugar a pesar de los últimos contactos de Estados Unidos con las partes enfrentadas en un intento por poner fin a la guerra.

Ukrenergo estima que casi 52.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico solo en Odesa, mientras que otros 40.500 carecen de calefacción en Jersón, donde la principal planta de generación eléctrica ha tenido que suspender de momento sus operaciones.

Desde la compañía han pedido a la población evitar el uso de "dispositivos eléctricos potentes" dadas las "consecuencias de los bombardeos y las condiciones climáticas". "Un menor consumo eléctrico contribuirá a una duración más corta de los apagones", ha aseverado.

"Todo esto son instalaciones civiles que ofrecen luz y calefacción a la gente y que han sufrido daños graves", ha explicado el gobernador de Jersón, Oleksander Prokudin, que ha apuntado a que "una vez más, los terroristas están atacando a la población civil".