Ucrania: Ministro de Defensa danés, grupos prorrusos responsables ataques informáticos

El gobierno afirmó que convocó al embajador ruso por el tema, declaró el ministro Lund Poulsen.

El ataque de 2024 provocó la explosión de varias tuberías de agua, lo que puso en peligro el suministro de agua a los hogares, añadió.

"El Servicio de Inteligencia Militar danés puede atribuir ahora dos ciberataques en Dinamarca a dos grupos pro-rusos, ambos vinculados al Estado ruso", declaró Lund Poulsen.

"Es absolutamente inaceptable que Rusia esté llevando a cabo ataques híbridos en Dinamarca", añadió el ministro, según informó la agencia de noticias danesa Ritzau.

El primer ataque se remonta a 2024, mientras que el segundo ocurrió en noviembre, durante las elecciones municipales y regionales danesas, lo que provocó la inaccesibilidad de los sitios web de algunos municipios.

A pesar de los efectos limitados de ambos ataques, presentan serias perspectivas, declaró el ministro de Protección Civil danés, Torsten Schack: "Esto demuestra que existen fuerzas capaces de paralizar a sectores importantes de nuestra sociedad". (ANSA).