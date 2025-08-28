Ucrania: Misil y un dron ruso contra sede de UE en Kiev

“Estoy profundamente indignada por el ataque ruso: un misil y un dron atacaron a nuestra delegación en Kiev. Seguiremos manteniendo la máxima presión contra el régimen ruso, mediante sanciones y congelación de activos”, aseguró Von der Leyen al comentar el ataque ruso.

Fue “otra noche de bombardeos implacables por parte de Rusia que ha afectado a infraestructuras civiles y ha causado la muerte de personas inocentes. También afectó a nuestra delegación de la UE en Kiev. El personal de nuestra delegación se encuentra a salvo”, detalló la titular de la Comisión.

“Rusia debe cesar de inmediato sus ataques indiscriminados contra infraestructuras civiles y sumarse a las negociaciones para una paz justa y duradera”, agregó Von der Leyen.

También el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó su “horror” por “otra noche de mortíferos ataques con misiles rusos contra Ucrania”.

“Mis condolencias están con las víctimas ucranianas y también con el personal de la delegación de la UE en Ucrania, cuyo edificio resultó dañado por este ataque deliberado ruso. La UE no se dejará intimidar. La agresión rusa no hace más que reforzar nuestra determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo”, afirmó Costa.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, escribió en X que “el personal de la delegación de la UE es la voz de Europa sobre el terreno en Ucrania. Mis condolencias están con todo nuestro equipo en Kiev y con el valiente pueblo ucraniano, que merece vivir en paz”.

La portavoz de la Comisión Europea, Arianna Podestá, subrayó que el apoyo de la UE a Ucrania “es inquebrantable, como siempre. Y las amenazas de Rusia, incluyendo el ataque a nuestras instalaciones, no cambiarán en nada nuestro compromiso”.

“La reparación del edificio llevará algún tiempo, pero estoy segura de que nuestra presencia en Ucrania está absolutamente confirmada. Nada de lo que haga Rusia cambiará nuestro compromiso con Ucrania, por lo que nuestro personal permanecerá en el país”, agregó la vocera.

Podestá agregó que toca a Moscú decir si el ataque a la sede de la UE en Kiev fue deliberado, pero “lo que está claro es que Rusia también ataca constantemente estructuras civiles. Han muerto personas en este horrible ataque”.

“Estos ataques de Rusia contra civiles, y este es solo uno de los muchos que hemos visto, incluso en otras partes de Ucrania en las últimas horas, son completamente inaceptables”, subrayó la portavoz de la Comisión Europea.

También la sede del British Council en Kiev resultó gravemente dañada tras los ataques aéreos rusos. La organización cultural británica lo declaró en un breve comunicado, en el que indicó que sus oficinas permanecerán cerradas “hasta nuevo aviso”. (ANSA).