Ucrania.- Moldavia cierra su espacio aéreo por la entrada de dos drones no identificados

El Ministerio del Interior de Moldavia ha cerrado este viernes durante algo más de una hora su espacio aéreo por la incursión de dos drones no identificados en el territorio nacional, lo que ha provocado perturbaciones en varios vuelos.

"En la noche del 28 al 29 de noviembre de 2025, el espacio aéreo de la República de Moldavia fue cerrado temporalmente durante aproximadamente una hora y 10 minutos, entre las 22:43 (hora local) y las 23:53 (hora local), como medida de emergencia, después de que dos drones no identificados volaran ilegalmente sobre el territorio nacional, creando un peligro directo para la seguridad aeronáutica", han indicado las autoridades moldavas en un comunicado.

Las informaciones de Moldavia han asegurado que los drones habrían continuado su vuelo hacia territorio ucraniano. La Policía fronteriza moldava ha percibido también la presencia de los drones debido fuertes sonidos procedentes de vehículos aéreos.

Dos vuelos, uno con origen de Barcelona y otro procedente de París, han sufrido alteraciones en su ruta ante la imposibilidad de acceder al espacio aéreo moldavo. En concreto, el avión que hacía la ruta Barcelona-Chisináu ha acabado aterrizando en la ciudad de Bacau, en el noroeste de Rumanía, y el vuelo que despegó de la capital francesa también con destino a Chisináu ha sido desviado a territorio rumano, pero finalmente ha llegado a la capital moldava con retraso tras desaparecer el peligro.

Otro vuelo que tenía previsto salir de este mismo aeropuerto ha sido retrasado hasta pasadas las 23.30 horas (hora local), después de que comenzara la apertura del espacio aéreo con restricciones sobre todo en la zona norte del país, que hace frontera con Ucrania.

Tras la notificación de la presencia de drones, el Gobierno moldavo ha activado mecanismos de vigilancia para determinar posibles riesgos y "proteger a la población y garantizar la seguridad nacional ante incidentes que pudieran poner en peligro la vida y la integridad de los ciudadanos".

No han sido identificados otros aparatos voladores de riesgo en la zona, lo que ha llevado a la apertura completa del espacio aéreo poco tiempo después, aunque las autoridades "permanecen en alerta máxima".

"La República de Moldavia condena enérgicamente estas acciones ilegales y peligrosas, que han puesto en peligro la seguridad de los vuelos civiles y la vida de personas. Estas violaciones constituyen actos hostiles de intimidación y desestabilización, propios del contexto regional marcado por la agresión militar de la Federación Rusa", reza la nota del Ministerio del Interior.

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha culpado a Rusia de la violación del espacio aéreo, que ha relacionado con el ataque ruso que este sábado ha dejado a Kiev sin luz y ha provocado al menos dos muertos y más de 20 heridos.

"Un brutal ataque de 10 horas contra Ucrania. Este no es el lenguaje de la diplomacia, ni el de un país que afirma negociar la paz. En su camino a matar civiles, drones rusos violaron nuevamente el espacio aéreo moldavo, forzando su cierre temporal", ha sostenido la mandataria moldava en un mensaje en la red social X.

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, también ha condenado este acto "por parte de drones rusos" y lo ha calificado de "inaceptable". "Los cielos de Moldavia no pueden convertirse en una víctima de la guerra de Rusia", ha aseverado en la misma red social.