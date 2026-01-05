Ucrania: Moscú, 356 drones ucranianos derribados en las últimas 24 horas

"Los sistemas de defensa aérea derribaron tres bombas aéreas guiadas, tres cohetes de lanzamiento múltiple Himars de fabricación estadounidense y 356 drones de ala fija", declaró el ministerio en un comunicado.

En publicaciones anteriores de Telegram, el ministerio informó del derribo de 253 drones ucranianos sobre territorio ruso ayer por la tarde, 39 de los cuales sobrevolaban la región de Moscú.

Entre las 20:00 y las 23:00 (hora local), los sistemas de alerta aérea interceptaron y destruyeron 41 drones ucranianos, incluidos siete sobre la región de Moscú. Dos de ellos se dirigían a la capital.

Durante la noche, entre las 23:00 y las 7:00, tres drones ucranianos fueron derribados, dos de ellos sobrevolaban la región de Moscú y uno se dirigía al centro de la capital.

(ANSA).