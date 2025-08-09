Ucrania: Moscú, abatidos en la noche 97 drones ucranianos

“En la noche del 8 de agosto, entre las 22:41 (hora de Moscú) y las 05:05 (hora de Moscú) del 9 de agosto, los sistemas de defensa aérea en servicio destruyeron e interceptaron 97 drones ucranianos”, informó el ministerio.

Y luego detalló: 28 en la región de Kursk, 13 en la región de Bryansk, 13 en la región de Kaluga, 10 en la región de Tula, 8 en la región de Oriol, 8 en la región de Bélgorod, 7 en el mar de Azov, 5 en la región de Krasnodar, 2 en la región de Rostov, 1 en la República de Crimea, 1 en la región de Moscú y 1 en la región de Lípetsk. (ANSA).