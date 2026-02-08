Ucrania: Moscú arresta a atacante del general, "a sueldo de Kiev"

El gobierno ucraniano, sin embargo, continúa negando cualquier responsabilidad, sugiriendo un ajuste de cuentas interno en el espionaje ruso.

Lyubomir Korba, nacido en 1960 en la región de Ternopil, en la Ucrania soviética, es considerado el autor material del intento de asesinato del número dos del GRU.

Fue sorprendido en las escaleras de su apartamento en Moscú por una persona que le disparó tres veces con una pistola Makarov con silenciador el viernes pasado, dejándolo en estado crítico.

Imágenes televisivas del canal Ru-24 mostraron a agentes del FSB conduciendo a un hombre vendado desde un pequeño jet, en un lugar no especificado.

Según el Comité de Investigación (SK), Lyubomir "había llegado a Moscú a finales de diciembre por orden de los servicios de inteligencia ucranianos para llevar a cabo un ataque terrorista".

Los investigadores añadieron que identificaron a dos cómplices: un hombre, Viktor Vasin, arrestado en la capital; y una mujer, Zinaida Serebritskaya, que al parecer logró huir a Ucrania.

Aunque hasta ahora no ha habido ninguna reivindicación, inmediatamente después del atentado, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, señaló a los ucranianos, acusándolos de querer sabotear las negociaciones de paz, con la segunda ronda que acaba de realizarse en Abu Dabi y una nueva reunión que podría llevarse a cabo en los próximos días en Estados Unidos.

En el último año, de hecho, las agencias de inteligencia de Kiev tomaron en la mira a al menos tres generales rusos en la región de Moscú, acusándolos de estar involucrados en crímenes de guerra, aunque con operaciones realizadas con explosivos.

En el caso del general Alekseyev, por otro lado, el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, negó cualquier responsabilidad ucraniana, sugiriendo más bien que se trataría de "luchas internas" dentro de los aparatos de seguridad rusos.

En cualquier caso, el estatus del vicejefe del GRU ya no era muy claro.

Alguna vez fue una de las figuras prominentes en la supervisión de las compañías militares privadas, se pensaba que había caído en desgracia tras el intento de rebelión de Yevgeny Prigozhin en el verano de 2023 y se decía que había estado en prisión durante un corto período debido a sus vínculos con el grupo Wagner. Aunque, al final, había mantenido su cargo.

A la espera de clarificar mejor los contornos de la situación (si es que eso llegará a suceder), el atentado al general fue visto en Rusia como el último fracaso de los servicios para proteger al personal de alto rango dentro del país.

Los bloggers militares, en particular, señalaron las fallas en la seguridad, preguntándose cómo un hombre armado pudo entrar en el edificio sin ser descubierto.

En tanto, en el frente del conflicto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informó sobre otra noche de bombardeos, realizada con "400 drones y 40 misiles".

Ataques que, denunció, no habrían sido posibles "sin componentes críticos para las armas de países extranjeros que los rusos siguen recibiendo evadiendo las sanciones".

De hecho, el líder ucraniano implementó un paquete de medidas restrictivas contra las empresas que actúan como intermediarias para el suministro de partes de misiles y drones.

En cuanto a la situación en el terreno, las fuerzas de ocupación han reivindicado la conquista de otros dos pueblos en las regiones de Sumy y Járkov. (ANSA).