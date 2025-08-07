Ucrania: Moscú ataca a Italia, "campaña antirrusa"

Esta medida se produce tras la citación la semana pasada a la Farnesina del embajador ruso en Italia, Alexei Paramonov, tras la publicación en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso de una lista de declaraciones de representantes de 13 países, la UE y la OTAN, consideradas "ejemplos de discurso de odio" contra Rusia.

Estas declaraciones incluyen una frase del presidente italiano Sergio Mattarella, pronunciada el pasado febrero en un discurso en la Universidad de Marsella, en la que estableció un paralelismo entre las guerras de conquista del Tercer Reich alemán y el ataque ruso a Ucrania.

Una lista anterior, publicada en 2024, también incluía declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y del ministro de Defensa, Guido Crosetto.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano nunca expresó sentimientos antirrusos al condenar la inaceptable agresión de Rusia contra Ucrania", declaró la cancillería de Roma. Sin embargo, Paramonov objetó que los políticos italianos citados en las listas "se han distinguido, de hecho, por una serie de declaraciones inapropiadas y antidiplomáticas contra Rusia".

Y el lunes, en una entrevista con el periódico Izvestia, afirmó que, tras la pandemia, "dos nuevos virus han penetrado en la élite italiana: la rusofobia y la ucrofilia".

En un comunicado anunciando la citación del encargado de negocios, la diplomacia rusa deplora "las constantes actividades antirrusas de los principales medios de comunicación italianos, las numerosas noticias falsas, incluyendo artículos de corresponsales con sede en Moscú que contienen información poco fiable".

La nota condena también "los ataques rusófobos, plenamente apoyados por círculos gubernamentales italianos, que permiten declaraciones extremadamente hostiles contra Rusia". Todo esto, según la diplomacia rusa, "solo contribuye a la actual crisis en las relaciones ruso-italianas".

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso también recuerda la cancelación de un concierto del director de orquesta ruso Valery Gergiev en el Palacio Real de Caserta.

"El enfoque contraproducente de crear una imagen de enemigo en Rusia", continúa el comunicado, "no beneficia en absoluto los intereses fundamentales de los italianos y no refleja las antiguas tradiciones de amistad y simpatía mutua entre los pueblos de Rusia e Italia". (ANSA).