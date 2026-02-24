Ucrania: Moscú avanza, "Londres y París quieren darle a Kiev un arma nuclear"

Mientras los servicios de inteligencia rusos aprovechan el aniversario para lanzar nuevas acusaciones a Europa de querer una escalada, esta vez dramática.

"Gran Bretaña y Francia quieren proporcionar armas nucleares a Ucrania", afirmó el SVR, el servicio secreto de inteligencia exterior. Y el expresidente Dmitry Medvedev advierte que esto podría llevar a una "respuesta simétrica" de Moscú contra Londres y París.

Cuáles son sus "objetivos", Moscú lo expresó desde hace tiempo: la anexión, al menos, del Donbás, la neutralidad de Ucrania y su "desnazificación", lo que equivaldría a un cambio de gobierno.

Rusia "se mantiene abierta" a lograr todo eso "por medios políticos y diplomáticos", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Pero sus "intereses" serán "garantizados en cualquier caso", por lo que, si es necesario, seguirá con los combates, que entran ya en su quinto año.

El Kremlin también advirtió que el supuesto plan franco-británico para proporcionar armamento nuclear a Ucrania, con el fin de fortalecer sus posiciones en las negociaciones, cambiará la actitud rusa hacia el proceso negociador.

"Ciertamente, lo discutiremos específicamente con los estadounidenses", respondió Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente Vladimir Putin, a un periodista que le preguntaba si la posición de Moscú cambiaría. Pero no especificó en qué sentido.

París respondió a las acusaciones no de manera oficial, sino mediante una serie de tuits en "French response", el perfil de X creado por la diplomacia francesa para desmontar de forma irónica la desinformación que circula en la red.

En estas publicaciones se señala que "en el quinto año de su supuesta guerra "de tres días", (Rusia) advierte que las ojivas francesas y británicas serían el peligro".

Según los servicios rusos, el plan denunciado muestra que "las élites británicas y francesas no están dispuestas a aceptar la derrota" en Ucrania, por lo que Kiev "debe ser dotada de 'wunderwaffe'". Una referencia a las "armas milagrosas" que los nazis proclamaban en las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial.

El SVR afirmó que París y Londres consideraron "como opción la ojiva francesa de pequeño tamaño TN75 del misil balístico lanzado por submarino M51.1". Mientras que Alemania "ha rechazado sabiamente participar en esta peligrosa aventura".

Como es habitual, la respuesta de Dmitry Medvedev fue la más dura. La información del SVR, afirmó el actual vicesecretario del Consejo de Seguridad Nacional ruso, "cambia radicalmente la situación".

"Rusia -añadió- deberá usar cualquier arma nuclear, incluso no estratégica, contra objetivos en Ucrania que representan una amenaza para nuestro país, y, si es necesario, incluso contra los países proveedores, que se convertirán en cómplices de un conflicto nuclear con Rusia". (ANSA).