Ucrania: Moscú contra Kiev, "dice 'no' a toda propuesta"

“No se ha planeado ninguna reunión” entre los presidentes ruso y ucraniano, subrayó el ministro de Asuntos Exteriores de Moscú, Serguei Lavrov, en una entrevista con NBC News. “Putin estará dispuesto a reunirse con Zelensky si la agenda de la cumbre está preparada”, pero “esta agenda no está lista en absoluto”, insistió.

Esta no es una postura nueva para Rusia, que siempre ha dicho estar lista para una cumbre en la fase final de las negociaciones de paz, no para iniciarlas. Mientras tanto, Trump, tras recibir a los líderes europeos y a Zelensky en la Casa Blanca, había hablado de una próxima cumbre entre Putin y Zelenski, que podría ser seguida, si tiene éxito, por una trilateral con su presencia. Ahora, sin embargo, habla de “un par de semanas” para descubrir la verdad: “Veremos quién tiene la culpa”, declaró el presidente estadounidense, planteando la posibilidad de nuevas sanciones estadounidenses contra Moscú.

Lavrov culpa a Zelenski del impasse, acusándolo de haber “dicho no a todo”, según el presidente estadounidense, propuesto el lunes en Washington, específicamente a la negativa de Kiev a unirse a la OTAN y a la “discusión sobre cuestiones territoriales”. Zelenski, sin embargo, cree que Moscú está enviando “señales simplemente indecentes” al intentar “evitar la necesidad de organizar una reunión”.

Mientras que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, aliado cercano de Putin, expresa un optimismo inexplicable (“estamos más cerca que nunca de la paz”), las últimas declaraciones de Trump lo muestran casi a punto de tirar la toalla. “Veremos si Putin y Zelenski colaboran; son como el aceite y el vinagre”, comentó, sugiriendo que ambos enemigos se reunieran a solas para “ver cómo pueden hacerlo”. “Ya veremos si tengo que estar allí, preferiría no estarlo”, añadió el magnate republicano. Unas horas antes, había dicho que “esperaba” saber “en dos semanas” si “habrá paz”.

Por lo tanto, el plazo se está alargando, como mínimo. Y los temas sobre la mesa parecen inextricables. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de visita en Kiev, declaró que “es esencial contar con sólidas garantías de seguridad para Ucrania”.

Zelenski enfatizó que “el objetivo general es alcanzar garantías de seguridad como el Artículo 5 de la OTAN junto con nuestros socios”. Pero Rusia sigue insistiendo en que es inútil discutir estos temas sin su participación. Y Lavrov calificó de “absolutamente inaceptable” cualquier sugerencia de desplegar tropas europeas sobre el terreno tras un alto el fuego.

En cuanto a la cuestión de los territorios, Kaja Kallas -la responsable de la Política Exterior de la UE- descartó la rendición por parte de Kiev de los territorios ocupados militarmente por Moscú.

“Es una trampa que Putin quiere tendernos”, declaró la Alta Comisionada, y añadió que hasta el momento el presidente ruso “no ha hecho ni una sola concesión” respecto de los términos de un posible acuerdo para el cese de las hostilidades.

Mientras tanto, China se hace oír, tras haber sido sugerida por Lavrov como un factor clave en las garantías de seguridad de Ucrania, pero descartada categóricamente por Zelensky. Pekín está dispuesto a desempeñar un papel constructivo, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, y sostuvo que la República Popular “siempre ha sido abierta y transparente en la crisis ucraniana, con una postura objetiva y justa, y las partes implicadas son plenamente conscientes de ello”. (ANSA).