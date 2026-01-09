Ucrania: Moscú desafía a Europa, misil Oreshnik contra Ucrania

Por lo tanto, la acción parece tener como objetivo enviar un mensaje simbólico a los aliados occidentales de Volodímir Zelensky.

Al mismo tiempo, en Kiev, donde, de acuerdo a los servicios de emergencia, cuatro personas murieron y 26 resultaron heridas en ataques rusos dirigidos principalmente contra infraestructuras críticas, dejando a la mitad de los edificios de apartamentos de la capital sin electricidad ni calefacción, en medio de una ola de frío que redujo las temperaturas varios grados bajo cero. El alcalde Vitaliy Klitschko incluso invitó a los residentes que pudieran hacerlo a "abandonar temporalmente la ciudad y dirigirse a lugares donde haya fuentes alternativas de electricidad y calefacción". El Estado de Qatar también informó que su embajada "sufrió daños" y expresó su "profundo pesar" por los ataques.

Algunas horas después Ucrania acusó a Rusia de haber agredido a dos buques carguero frente a la costa meridional en el Mar Negro, matando a un miembro sirio de la tripulación a bordo de una de las naves.

El Ministerio de Defensa de Moscú confesó que el "ataque masivo" contra lo que denominó "objetivos críticos" en suelo ucraniano se llevó a cabo "en respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra la residencia del presidente ruso en la región de Nóvgorod", que, conforme Moscú, tuvo lugar entre el 28 y el 29 de diciembre. Sin embargo, Kiev siempre lo negó y la CIA ha cuestionado sus afirmaciones. Oficiales militares añadieron que en las embestidas rusas se utilizó el Oreshnik ('núcleo'), un misil balístico capaz de viajar hasta 3 kilómetros por segundo, probado por primera vez en noviembre de 2024 en el bombardeo de una fábrica militar en Dnipro, en el centro-este de Ucrania.

Moscú aclaró que en los raids de la noche pasada "fueron golpeados las instalaciones de fabricación de drones utilizados durante el ataque terrorista" a la residencia de Putin.

No obstante, no se especificó dónde se lanzó el Oreshnik.

Fuentes ucranianas, en cambio, informan que el misil hipersónico se lanzó contra la región de Leópolis. Los servicios de seguridad publicaron imágenes de partes del lanzador que dicen haber localizado. Empero, los ucranianos no revelaron qué fue alcanzado ni qué daños causó. Medios internacionales especulan que el misil, capaz de transportar armas convencionales o nucleares, estaba equipado con ojivas simuladas y, por lo tanto, solo sirvió para enviar un mensaje.

El mandatario ucraniano exigió una reacción clara del mundo, especialmente de Estados Unidos. "Un ataque de este tipo cerca de la UE y la OTAN representa una grave amenaza para la seguridad del continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica", expuso el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha. El Reino Unido, Alemania y Francia condenaron el uso del Oreshnik, calificándolo de "inaceptable".

"Los países de la UE deben recurrir en mayor medida a sus arsenales de defensa aérea y proporcionar de inmediato la ayuda necesaria", enfatizó la Alta Representante UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, lo que provocó la reacción sarcástica de Kirill Dmitriev, asesor presidencial de Rusia para inversiones extranjeras y negociador con Estados Unidos. "Kaja no es muy brillante ni está bien informada, pero incluso ella debería saber que no existen defensas aéreas contra el misil hipersónico Oreshnik, que puede alcanzar velocidades de Mach 10", escribió Dmitriev en la red social X.

Después del primer lanzamiento del Oreshnik hace 14 meses, Putin también afirmó que no existían defensas aéreas capaces de interceptarlo, y añadió que, si lo volviera a utilizar, Moscú advertiría con antelación a los civiles para que evacuaran las zonas objetivo. No está claro si esto ocurrió durante el último ataque, pero ayer Zelensky predijo que podría producirse "otro ataque masivo ruso" durante la noche. (ANSA).