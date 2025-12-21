Ucrania: Moscú evoca al Estado Profundo, "quiere la Tercera Guerra Mundial"

Rusia está lista para la paz, pero hay en marcha "una campaña mediática belicista, bien financiada y bien organizada en Estados Unidos, el Reino Unido y la UE para socavar el plan del presidente (Donald) Trump", afirmó Kirill Dmitriev, jefe negociador ruso en Miami en las conversaciones sobre Ucrania y considerado un leal del líder ruso, Vladimir Putin.

"Los políticos británicos y de la UE presionan para 'ir a la guerra con Rusia', escondiendo errores sobre la inmigración y ganando dinero con las ventas de armas a través de contratistas 'amigos', acusó, convencido de que existe un plan para 'incitar a la Tercera Guerra Mundial, fomentando la paranoia antirrusa".

La dura entrada del funcionario ruso está relacionada con las filtraciones publicadas por la prensa internacional: los informes de inteligencia estadounidenses advierten que "Moscú busca conquistar toda Ucrania y reclamar partes de Europa que pertenecieron al ex imperio soviético", siendo los países bálticos los principales, coincidió Kirill Budanov, el jefe del servicio de inteligencia militar ucraniano (Gur), quien está en la cima de la lista de objetivos de Moscú, convencido de que Rusia "estará lista para atacar los países bálticos en 2027" y que busca "ocuparlos".

Las revelaciones enfurecieron a la directora de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, la férrea trumpiana Tulsi Gabbard: "Los belicistas del Estado Profundo y sus medios de propaganda están nuevamente tratando de debilitar los esfuerzos del presidente Trump para llevar la paz a Ucrania y Europa", escribió en su cuenta de la red social X, recibiendo el apoyo de Dmitriev y de la agencia Tass, que dio amplio espacio a la "desmentida" de la responsable estadounidense sobre las intenciones belicistas de Moscú.

El informe de la prensa internacional "afirma falsamente que la 'comunidad de inteligencia estadounidense' concordó y apoya el punto de vista de la UE-OTAN de que el objetivo de Rusia es invadir/conquistar Europa (con el fin de obtener apoyo para sus políticas pro-guerra)", insistió Gabbard, quien es mayor y veterana de la guerra en Irak, explicando que "la verdad es que la inteligencia estadounidense considera que Rusia ni siquiera tiene la capacidad de conquistar y ocupar Ucrania, sin mencionar 'invadir y ocupar' Europa".

El objetivo del Estado Profundo, entidad evocada varias veces por el propio Trump y convertida en bandera de Steve Bannon y QAnon, los conspiracionistas convencidos de que una cábala de poderes ocultos intenta de todas las formas derrocar al inquilino de la Casa Blanca, es "arrastrar al ejército de Estados Unidos a un conflicto directo con Rusia, que es lo que en definitiva quieren la UE y la OTAN", añadió Gabbard, en clara sintonía con las tesis conspirativas en boga en Moscú. (ANSA).