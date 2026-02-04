Ucrania: Moscú exige a Kiev aceptar todas sus condiciones o la guerra seguirá

Las conversaciones, mediadas por Estados Unidos, constituyen la última ronda de negociaciones en un frenesí diplomático que hasta el momento no ha logrado un acuerdo para detener la guerra, desatada por la invasión rusa de febrero de 2022.

La guerra se ha convertido en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos, millones obligados a huir de sus hogares en Ucrania y gran parte del este y sur del país diezmados.

La retórica intransigente del Kremlin, junto con un masivo bombardeo de drones y misiles rusos previo a las conversaciones, que destrozó la red eléctrica ucraniana y dejó sin electricidad ni calefacción a temperaturas muy por debajo de cero, amenazó con eclipsar cualquier posibilidad de avance en la capital emiratí.

"Nuestra postura es bien conocida", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa el miércoles al iniciarse las conversaciones. "Hasta que el régimen de Kiev tome las decisiones adecuadas, la operación militar especial continúa", declaró, utilizando el término ruso para la ofensiva.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró el martes que los ataques rusos contra el sistema energético de Kiev "confirman que la actitud en Moscú no ha cambiado: siguen apostando por la guerra y la destrucción de Ucrania, y no se toman la diplomacia en serio".

"El trabajo de nuestro equipo negociador se ajustará en consecuencia", añadió, sin dar más detalles.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su clega uso, Vladimir Putin, había "cumplido su palabra" al prometer durante una semana no atacar la capital ni instalaciones energéticas críticas.

"Es mucho tiempo, ya saben, una semana; aceptaremos cualquier cosa, porque hace muchísimo frío allí", declaró Trump el martes. "Quiero que ponga fin a la guerra", añadió Trump refiriéndose a Putin. Al preguntársele si le decepcionaba que Putin no hubiera extendido la pausa, respondió: "Me gustaría que lo hiciera". - El principal punto de fricción en las conversaciones para resolver el conflicto es el destino a largo plazo del territorio en el este de Ucrania. Moscú exige que Kiev retire sus tropas de amplias zonas del Donbás, incluyendo ciudades fuertemente fortificadas sobre vastos recursos naturales, como condición previa para cualquier acuerdo.

Rusia también exige el reconocimiento internacional de que las tierras confiscadas durante la invasión le pertenecen.

Kiev ha declarado que el conflicto debe congelarse en la línea del frente actual y ha rechazado una retirada unilateral de fuerzas. El principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, confirmó el miércoles que las conversaciones comenzaron de forma trilateral.

Trump ha enviado a su omnipresente enviado, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner, para intentar convencer a las partes de que lleguen a un acuerdo.

El ucraniano Umerov es considerado un negociador astuto, aclamado por sus colegas como un "prodigio" diplomático. El principal negociador ruso es el director de inteligencia militar, Igor Kostyukov, un oficial naval de carrera sancionado en Occidente por su papel en la invasión de Ucrania.

Rusia ocupa alrededor del 20% de Ucrania, pero Kiev aún controla alrededor de una quinta parte de la región de Donetsk.

Al ritmo actual del avance ruso, el ejército de Moscú tardaría otros 18 meses en conquistarla, pero las áreas que permanecen bajo control ucraniano incluyen centros urbanos fuertemente fortificados.

Ucrania ha advertido que ceder terreno envalentonará a Moscú y que no firmará un acuerdo que no disuada a Rusia de invadir de nuevo. Rusia también reclama las regiones de Lugansk, Kherson y Zaporizhia como suyas, y tiene franjas de territorio en al menos otras tres regiones ucranianas en el este.

En el campo de batalla, Rusia ha estado acumulando ganancias a un inmenso costo humano, con la esperanza de poder sobrevivir y superar en armamento al desbordado ejército de Kiev.

El martes, los ataques rusos en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, mataron a tres personas, incluidos dos adolescentes, e hirieron al menos a 12, dijo el gobernador regional Ivan Fedorov en Telegram.

Un ataque con drones rusos también mató a dos hombres durante la noche en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, según declaró Mykola Lukashuk, jefe de la administración regional, en la plataforma de mensajería. (ANSA).