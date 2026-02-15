Ucrania: Moscú impulsa montar un gobierno externo en Ucrania

"La idea no es nueva", afirmó. "En marzo de 2025, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que, en el caso de Ucrania, el establecimiento de un gobierno externo bajo los auspicios de las Naciones Unidas es una de las posibles opciones", dijo Galuzin.

"Se han dado precedentes similares en las actividades de mantenimiento de la paz de la organización mundial", añadió el viceministro. "En general, Rusia está dispuesta a debatir la posibilidad de introducir un gobierno externo temporal en Kiev con Estados Unidos, países europeos y otros", indicó.

Por otra parte, el ministerio de Defensa ruso anunció que sus tropas en Ucrania han capturado la aldea de Tsvitkove, en la región sureste de Zaporiyia, según TASS.

"Debido a su rigidez ideológica y su negativa a dialogar directamente con Rusia, Europa se ha privado de un lugar en la mesa de negociaciones sobre la resolución ucraniana", dijo Galuzin.

E insistió con que, debido a su "rigidez ideológica y absoluta incompetencia", quienes actualmente definen las directrices de la política exterior de la "Europa unida" han cometido un error de cálculo estratégico. "Al negarse a dialogar directamente con nuestro país, Bruselas se ha privado de un lugar en la mesa de negociaciones", enfatizó.

Moscú ha endurecido su postura negociadora tras el ataque de Kiev a la residencia del presidente ruso Vladímir Putin, postura que fue comunicada a los participantes en las conversaciones de Abu Dabi, según declaró Galuzin, en la entrevista con la agencia estatal de noticias.

"En cuanto a los cambios en la postura negociadora, solo puedo confirmar su existencia. Preferiría no hacer públicos los detalles. Solo señalaré que nuestra postura más firme fue comunicada a los participantes en la reunión del 4 y 5 de febrero del grupo de trabajo Rusia-Estados Unidos-Ucrania sobre cuestiones de seguridad en Abu Dabi", señaló el viceministro.

Un perfil más altisonante llegó desde el Kremlin. "El sangriento golpe de Estado en Ucrania fue orquestado por Occidente, y es importante no olvidarlo", declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, en una entrevista con TASS.

"Después de 2014, todo cambió. Los acontecimientos en Europa, Europa del Este y Ucrania", añadió.

"La organización de un golpe de Estado violento y sangriento en Ucrania por parte de países occidentales, con la participación directa de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania; todos participaron en la organización de este golpe, y debemos recordarlo", enfatizó el portavoz del Kremlin.

Peskov se refirió así al Euromaidán, una serie de manifestaciones y disturbios heterogéneos iniciados el 21 de noviembre de 2013 con grandes protestas en la plaza de la Independencia en Kiev. Las protestas, de índole europeísta, independentista y nacionalista, se desencadenaron a raíz de la repentina decisión del entonces presidente Viktor Yanukóvich -pro Moscú- de suspender el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania y fortalecer sus lazos con Rusia.

Tras aprobar, por abrumadora mayoría, el parlamento ucraniano la ratificación del Acuerdo con la UE, Rusia habría presionado a Kiev para que lo rechazara. Los manifestantes se opusieron a lo que consideraban corrupción gubernamental generalizada, abuso de poder y violaciones de los derechos humanos. El Euromaidán precipitó la renuncia del presidente el 22 de febrero de 2014 y significó el origen de la guerra ruso-ucraniana. (ANSA).