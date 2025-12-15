Ucrania: Moscú, "la tregua sería un truco"

Las palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reflejan la confianza depositada en la capacidad de Washington para imponer su línea a Kiev y a los europeos, mediante fórmulas que resultarían aceptables para Moscú.

Rusia, de hecho, no se mueve de sus exigencias, en particular el rechazo a una tregua temporal, que el presidente Vladimir Putin considera "un engaño".

Precisamente con una nueva propuesta para congelar el conflicto a lo largo de la actual línea del frente, además de renunciar al ingreso en la OTAN, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski llegó a las conversaciones de Berlín con representantes de Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, Peskov respondió que Putin se opone "a cualquier truco destinado a estancar el proceso y a crear treguas artificiales y temporales".

El jefe del Kremlin, aseguró su portavoz, sigue "abierto a la paz, a una paz verdadera y a decisiones serias".

En cuanto a la no adhesión de Ucrania a la OTAN, se trata de "la piedra angular" de las negociaciones y debe incluso "discutirse por separado" para alcanzar un acuerdo que implique compromisos jurídicamente vinculantes, añadió Peskov.

Sobre la cuestión territorial, un alto funcionario ucraniano señaló que Estados Unidos continúa presionando para que Kiev se retire de toda la región del Donbás, tal como exige Moscú.

No obstante, en un punto las posiciones de Rusia y Estados Unidos parecen divergir. Mientras Trump —según el Wall Street Journal— impulsa soluciones rápidas, Putin no da señales de prisa. "No haré previsiones sobre los plazos, creo que en este momento sería una tarea muy ingrata", declaró nuevamente Peskov.

Moscú, en cualquier caso, cree en la posibilidad de una solución que también permita reanudar las relaciones económicas con Washington.

El ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, mantuvo hoy un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Rusia.

"Hubo un intercambio de opiniones útil", en particular sobre el "rol constructivo que los círculos empresariales pueden desempeñar para impulsar el restablecimiento de los vínculos comerciales y de inversión entre Rusia y Estados Unidos", afirmó el jefe de la diplomacia rusa.

Sin embargo, los comentarios de los medios y analistas en Moscú siguen teñidos de una cautela escéptica. Grigori Karasin, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación (el Senado ruso), dijo al diario Izvestia que espera que Zelenski se dedique a "imponer nuevas condiciones" con el objetivo de "confundir por completo el escenario".

"Nosotros queremos una solución de largo plazo, constructiva y que garantice estabilidad durante muchas décadas —añadió Karasin—, pero lamentablemente es difícil esperar esto de los UE3 (Gran Bretaña, Alemania y Francia) y del régimen de Kiev".

Según Andrei Kortunov, analista del Club Valdái, la presencia en las negociaciones de Berlín de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner deja margen para un cauto optimismo. "Pero sería un error esperar que todo se decida allí y que esos acuerdos sean automáticamente respaldados por Moscú". (ANSA).