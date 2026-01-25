Ucrania: Moscú no cede el Donbás y ataca a la UE, "incompetentes"

En este contexto, los focos permanecen en Abu Dabi, donde el próximo domingo debería llevarse a cabo la segunda ronda Moscú-Kiev-Washington, con estadounidenses y ucranianos imaginando una zona desmilitarizada en el Donbass o el envío de fuerzas de paz de países no miembros de la OTAN.

El proceso de paz "es un camino lento", advirtió el portavoz del Kremlin en una entrevista con la televisión Rossiya 1, precisando que: "la esencia de todo radica en el hecho de que en Anchorage se desarrolló una fórmula para resolver la cuestión territorial, que ahora es muy importante implementar".

Dmitry Peskov se refiere al cara a cara Donald Trump-Vladimir Putin de agosto en Alaska, donde los dos líderes —según la versión del Kremlin— acordaron el traspaso a Rusia de todo el Donbass y el congelamiento de las líneas del frente en las regiones de Jersón y Zaporiyia.

Condiciones que Kiev considera inaceptables, al punto que luego Estados Unidos propuso una hipótesis de compromiso, es decir, la creación de zonas económicas especiales y desmilitarizadas en las áreas en disputa.

Respecto a este punto, según el diario New York Times, en Abu Dabi ucranianos y estadounidenses han explorado la posibilidad de establecer un contingente de fuerzas de paz de países considerados "neutrales", es decir, no pertenecientes a la Alianza Atlántica, para superar el veto de Moscú.

A pesar de la falta de progresos en el tema territorial, tanto estadounidenses como ucranianos han calificado de "constructivas" las conversaciones en los Emiratos.

Además de las cuestiones militares, también se abordaron temas económicos, empezando por el control de la central de Zaporiyia, ocupada por los rusos, informaron funcionarios estadounidenses.

Moscú, en particular, desea dividir con Kiev la producción de electricidad generada por la planta nuclear más grande de Europa.

"Ambas partes están comenzando a imaginar qué pueden obtener de la paz, por lo que un plan de desarrollo para Ucrania y oportunidades de negocio para Rusia con Estados Unidos", se informó.

A la espera de que las partes regresen a la misma mesa, probablemente el primero de febrero, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insistió nuevamente en la necesidad de garantías de seguridad firmes por parte de Estados Unidos.

"El documento está listo al 100%. Estamos esperando que nuestros socios confirmen la fecha y el lugar de la firma.

Posteriormente, el documento pasará a la ratificación del Congreso de Estados Unidos y del Parlamento ucraniano", dijo el líder ucraniano, quien, mientras tanto, debe enfrentar un país que sufre graves carencias de electricidad y calefacción debido a los bombardeos contra las infraestructuras energéticas.

"Solo esta semana, los rusos lanzaron más de 1.700 drones de ataque, más de 1.380 bombas guiadas y 69 misiles de varios tipos", denunció desde Vilna, donde participó en las conmemoraciones de la revuelta de 1863 en Polonia y Lituania contra Rusia zarista.

En esta ocasión, Zelensky pidió a los aliados que "garanticen una mejor protección de nuestro espacio aéreo", proporcionando más misiles para los sistemas de defensa. (ANSA).