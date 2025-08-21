Ucrania: Moscú no decide despliegue tropas UE en Ucrania

“Si esperamos conocer la opinión de Rusia sobre las garantías que Europa debe ofrecer a Ucrania, le daremos a Rusia aún más influencia de la que tiene actualmente”, añadió Kallas.

Los políticos estonios enfatizaron que las sanciones siguen siendo la principal herramienta de la UE para obligar a Moscú a buscar genuinamente la paz. Kallas también reiteró la importancia de recuperar la centralidad del derecho internacional en la resolución de disputas entre Estados.

“En derecho internacional, existen dos condiciones bajo las cuales se puede usar la fuerza: la legítima defensa y la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. En el caso de Rusia, debe recordarse que ninguna de estas condiciones se cumple”, concluyó Kallas. (ANSA).