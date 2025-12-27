Ucrania: "Moscú no dividirá el frente occidental", asegura Tajani

"Pero no lo conseguirá", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Italia en una entrevista con Il Foglio.

Tajani se refirió, de ese modo, a las afirmaciones de Moscú de que Italia es un país "ucranizado".

"Es muy simple —explicó Tajani— Ucrania tiene razón: hay un país invadido y un invasor. Nadie quiere que la guerra continúe, pero el principio de opresión no puede ni quiere aprobarse".

Con respecto al decreto sobre armas, Tajani declaró que "no será un decreto belicista ni pacifista. Será simplemente un decreto justo".

Y en relación con la guerra, el ministro cree que es importante restaurar "algo de verdad".

"Rusia no está ganando la guerra, Ucrania no fue derrotada en tres días. Estamos ante una técnica. La desinformación rusa existe, y existe algo mucho peor: la guerra híbrida", aseveró.

Por otra parte, acerca de las nuevas exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, a Groenlandia, para Tajani, son "altisonantes, pero debemos comprender su verdadero objetivo".

Como en el caso de los aranceles: "Gracias al trabajo del comisario Sefcovic y a la habilidad de Meloni, se ha encontrado una solución. Respecto a los gigantes de Internet, Italia y Estados Unidos tienen posturas diferentes, pero no renunciaré al diálogo. No romperé el eje euroatlántico", sostuvo. (ANSA).