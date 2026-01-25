Ucrania: Moscú quiere compartir la energía de la central de Zaporiyia con Kiev

Político, reportado por medios ucranianos, reveló esto en un informe sobre las conversaciones de Abu Dabi.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que gran parte de las conversaciones de esta semana entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos se centraron en cuestiones económicas, incluyendo quién controlaría la central de Zaporiyia.

Aún no se llegó a un acuerdo —explica Político—, Moscú busca un acuerdo para que Ucrania y Rusia compartan la generación de electricidad de la mayor central nuclear de Europa.

"Ambas partes comienzan a imaginar lo que pueden obtener de la paz, como el plan de prosperidad para Ucrania y las oportunidades para que Rusia haga negocios con Estados Unidos", declaró un funcionario.

Los medios ucranianos recuerdan que la central nuclear de Zaporiyia se encuentra bajo ocupación rusa desde marzo de 2022.

Como parte de las iniciativas de paz estadounidenses, se propuso un modelo de gestión conjunta de la central entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos (ANSA).