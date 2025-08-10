Ucrania: “Moscú quiere engañar a EEUU, no lo permitiremos”

“Nuestro equipo está trabajando con Estados Unidos. Los rusos intentan engañar a Estados Unidos, pero no lo permitiremos”, declaró.

“En este momento, en Zaporiyia, nuestros rescatistas, médicos y policías están trabajando para brindar asistencia tras un ataque con bomba ruso. Se lanzaron bombas desde aviones sobre la ciudad, edificios residenciales, la estación de autobuses y una de las clínicas. Desafortunadamente, hay heridos”.

Zelensky además acusó a Moscú de “seguir cobrándose víctimas. Lo único que buscan es una forma de matar a Ucrania”.

“Todos pueden ver que Rusia no dio ningún paso concreto hacia la paz, ninguna acción terrestre ni aérea que pueda salvar vidas humanas”, añadió.

“Por eso se necesitan sanciones, se necesita presión.

Necesitamos la fuerza de Estados Unidos, Europa y todas las naciones del mundo que desean la paz y la estabilidad en las relaciones internacionales. Si Rusia no quiere detener la guerra, entonces su economía debe ser detenida”. (ANSA).