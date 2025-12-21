Ucrania: Moscú rechaza cumbre trilateral con EE. UU. y Kiev

La cumbre trilateral había sido propuesta por Estados Unidos, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenskiy, quien había mencionado la posible participación europea.

La idea de celebrar una reunión trilateral entre representantes de Moscú, Washington y Kiev sobre el conflicto en Ucrania "no se ha discutido seriamente hasta ahora y no se está considerando actualmente", dijo a los periodistas el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, citado por Tass.

Según agencias rusas, "el enviado de Moscú a las conversaciones de Miami sobre Ucrania, Kirill Dmitriev, calificó de constructivas las conversaciones con el enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner".

En tanto, Zelenskiy se refirió a la utilización de los activos rusos.

"Planeamos utilizar la totalidad de los US$210.000 millones. Reembolsaremos los préstamos solo cuando Moscú pague los daños", enfatizó.

Según agencias rusas, "el enviado de Moscú a las conversaciones de Miami sobre Ucrania, Kirill Dmitriev, calificó de constructivas las conversaciones con el enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner".

Según Moscú, el enviado a Miami, Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), informará sobre las conversaciones cuando concluyan los coloquios.

Lo afirmó a la prensa Ushakov, citado por Tass.

"Dmitriev se reunirá con varios colegas en Miami. Regresará a Moscú, informará y luego discutiremos los pasos a seguir", detalló. (ANSA).