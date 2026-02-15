Ucrania: Moscú reitera su llamamiento a gobernanza dirigida por la ONU para Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lo discutió con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio en el marco de la Conferencia de Munich, y por teléfono con Steve Witkoff y Jared Kushner, insistiendo en la necesidad de garantías de seguridad claras y a largo plazo por parte de Washington, como condición para deponer las armas y contemplar cualquier nuevo arreglo territorial.

La idea de transformar Ucrania en una especie de protectorado de Naciones Unidas ya había sido mencionada por el líder ruso, Vladimir Putin, el año pasado, pero ahora fue reiterada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Mikhail Galuzin, en una entrevista con la agencia Tass.

"Es una de las posibles opciones," explicó Galuzin, añadiendo que hubo "precedentes similares en el marco de actividades de mantenimiento de la paz promovidas por la organización internacional".

Según Moscú, esto permitiría la realización de elecciones democráticas en Ucrania, llevando al poder a un gobierno con el cual firmar un tratado de paz, junto con documentos legítimos sobre la futura cooperación intergubernamental.

Para Putin, por otro lado, el liderazgo actual en Kiev no se considera legítimo, mientras que Zelensky está dispuesto a votar solo después de al menos dos meses de tregua.

Con respecto al proyecto de la ONU, "estamos dispuestos a discutirlo con Estados Unidos, los países europeos y otros," dijo el viceministro Galuzin, quien acusó a la UE de haberse autoexcluido de las negociaciones "rechazando el diálogo directo con nosotros".

La fuerte oposición a Bruselas fue expresada por la Alta Representante de Política Exterior: "Rusia no es una superpotencia, su economía está en ruinas, la única amenaza es que obtenga más de las negociaciones que del campo de batalla," afirmó Kaja Kallas.

Mientras se espera que ambas partes se reúnan nuevamente con los estadounidenses, el martes en Suiza, la impresión general que surgió en la conferencia en Baviera es que el Kremlin no tiene verdaderamente la intención de poner fin a la guerra, y que las negociaciones son solo un intento de ganar tiempo y seguir avanzando.

Zelensky es el primero en pensar esto, señalando que Trump está ejerciendo mucha más "presión" sobre él que sobre Putin.

El líder ucraniano, que se permitió una provocación hacia su rival ("yo soy más joven, él no tiene mucho tiempo"), antes de la nueva ronda de negociaciones se comunicó con Witkoff y Kushner, los dos emisarios de la Casa Blanca que también viajarán a Ginebra para hablar con Irán.

La solicitud de Kiev es avanzar en los temas de garantías de seguridad y recuperación económica. En juego está la oferta todavía genérica de Estados Unidos de garantías por 15 años, mientras que Ucrania apunta a un mínimo de 20 años, con un acuerdo que establezca la ayuda específica que Washington proporcionaría a una fuerza europea desplegada a lo largo de una línea de interposición.

Además, está la cuestión del llamado plan de prosperidad, según el cual Estados Unidos tendría acceso a los recursos minerales ucranianos, que aún no se ha finalizado.

En el terreno, el jefe del estado mayor ruso, Valery Gerasimov, visitó las tropas en el frente reivindicando los últimos éxitos: "En dos semanas de febrero, a pesar de las severas condiciones invernales, hemos liberado 12 localidades" de Ucrania, afirmó el general, quien indicó que su ejército avanza hacia Sloviansk, un polo industrial de Donetsk, y está ampliando la "zona de seguridad" alrededor de las regiones de Sumy y Járkov.

Mientras tanto, drones ucranianos han atacado un terminal petrolero al otro lado de la frontera, en Krasnodar, causando varios incendios, y han apuntado también a la región de Moscú y a la capital. (ANSA).