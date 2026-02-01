Ucrania: Moscú se burla de la tregua, un ataque mata a 15 mineros

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció recientemente que la segunda ronda de conversaciones en Abu Dhabi entre funcionarios rusos, ucranianos y estadounidenses fue pospuesta para el miércoles. A pesar de una tregua en el sector energético, los bombardeos rusos continúan: hoy, un dron atacó un autobús, causando 15 muertes.

El autobús transportaba a mineros de Dtek, lo que sugiere una estrategia de Moscú para interrumpir los transportes; este es el tercer ataque a un autobús en los últimos días.

Las incursiones se extienden a las líneas ferroviarias, cruciales para la logística militar y un medio vital para mantener al país en funcionamiento mediante el transporte terrestre. También se reportaron ataques con drones a un hospital materno en Zaporiyia, lo que el líder ucraniano calificó como un "crimen emblemático" que evidencia la responsabilidad de Moscú en la escalada del conflicto.

En un mensaje en la red social X, Zelensky confirmó que las fechas de los próximos encuentros trilaterales fueron fijadas para el 4 y 5 de febrero en Abu Dhabi, sin brindar más detalles.

Esto ocurre tras un encuentro en Florida entre el enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, y miembros de la administración de Donald Trump en Miami, el cual fue descrito como "positivo y constructivo" por el representante estadounidense, Steve Witkoff.

Ni el Kremlin ni la Casa Blanca confirmaron ni desmintieron las nuevas fechas, mientras en Washington la acumulación de documentos sobre el conflicto ucraniano se complica, con el foco también en las tensiones con Irán.

El ataque más mortífero reciente ocurrió en un autobús en la región de Dnipropetrovsk, en el distrito de Pavlograd.

Durante la noche, al menos dos personas murieron y otras siete resultaron heridas por drones. Un dron también impactó un hospital materno en Zaporiyia, dejando seis heridos, incluidas dos mujeres.

Según informes, un segundo ataque en Zaporiyia causó heridas a un niño.

En tanto, Moscú declaró que su avance no se detiene. La cuestión territorial, central en las negociaciones, sigue siendo un punto de conflicto, con Rusia afirmando haber capturado dos pueblos en Ucrania: Zelene, en la región de Járkov, y Sukhetske, a unos 15 kilómetros al norte de Pokrovsk en Donetsk, informó la agencia Tass.

Las fuerzas de defensa aérea rusa interceptaron y destruyeron 21 drones ucranianos durante la noche, "14 sobre la región de Belgorod, cinco sobre la región de Voronezh y uno sobre las regiones de Astracán y Kaluga", dijo el ministerio.

Zelensky hizo un dramático recuento: en enero, se lanzaron 12.000 bombas, drones y misiles rusos contra Ucrania, "apuntando al sector energético, las ferrocarriles y las infraestructuras.

Reiteró la urgente necesidad de proteger el cielo ucraniano, pidiendo misiles Patriot, NASAMS, F-16 y otros sistemas de defensa cada día". (ANSA).