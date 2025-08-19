LA NACION

Ucrania: Moscú y Kiev deben hacer concesiones para fin de la guerra

Lo dijo el secretario de Estado Marco Rubio

En una entrevista con Fox, Rubio compartió detalles sobre su experiencia en la sala con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reciente llamada con el líder ruso, Vladimir Putin.

Rubio subrayó que las garantías de seguridad para Ucrania se implementarán únicamente tras la firma de un acuerdo de paz.

Su declaración resaltó la complejidad de las negociaciones y la necesidad de que ambas partes avancen hacia un compromiso que permita la estabilidad en la región. La situación sigue siendo tensa, y las perspectivas de un diálogo fructífero dependen de la voluntad de ambos lados para ceder en sus posiciones actuales. (ANSA).

