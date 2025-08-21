Ucrania: Moscú y Kiev se endurecen, la cumbre se aleja

Pero el problema es que dicho evento sigue siendo hipotético: de hecho, en las últimas horas, parece haberse puesto en duda debido a la creciente inflexibilidad de las partes, mientras que, según funcionarios estadounidenses, Donald Trump supuestamente tiene la intención de dar marcha atrás en su mediación.

El asunto más difícil de resolver parece ser las garantías de seguridad solicitadas por Kiev.

Zelensky habló de una "reunión trilateral", con la participación de Trump, que, según él, solo será posible una vez que se llegue a un acuerdo sobre este punto, lo cual considera factible "en un plazo de 7 a 10 días".

Pero, desde Moscú, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dejó claro que Rusia considera "absolutamente inaceptable" el posible despliegue de tropas europeas en Ucrania, una posibilidad que el Reino Unido, y en especial el presidente francés, Emmanuel Macron, retomaron en los últimos días.

Quizás una forma, comentó Lavrov, de "intentar llamar la atención", pero que no solo Rusia, sino tampoco "todas las fuerzas políticas sensatas de Europa" pueden aceptar.

Moscú, enfatizó el jefe de su diplomacia, apoya la opción de garantías de seguridad para Ucrania, discutida en las negociaciones de Estambul de 2022, cuando se planteó el papel de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo a China y a Rusia.

Zelensky rechazó esta propuesta de plano.

"Primero", declaró el presidente ucraniano, "China no nos ayudó a detener esta guerra desde el principio. Segundo, China ayudó a Rusia abriendo su mercado de drones. No necesitamos garantes que no ayuden a Ucrania ni la ayudaron cuando realmente lo necesitábamos".

Y luego está la cuestión del territorio.

El vicepresidente estadounidense, J.D.

Vance confirmó los rumores que circulan en los últimos días de que el líder ruso exige no solo los territorios conquistados en las cuatro regiones reclamadas -además de Crimea, anexada en 2014-, sino también "algunas porciones" que "aún no están" ocupadas.

La noticia surgió tras la cumbre Trump-Putin en Alaska, durante la cual, según informes, el magnate informó del objetivo de controlar toda la región sureste de Donetsk.

En cuanto a las garantías de seguridad, Vance enfatizó que los países europeos deberán aportar la mayor parte.

Lavrov acusó a los europeos de tramar un complot para socavar los esfuerzos de paz de Putin y Trump con debates sobre garantías de seguridad que ignoraron los intereses rusos.

Lavrov tiene todas las razones para excluir a Hungría de esas sospechas, ya que busca mantener buenas relaciones con el Kremlin.

Tanto es así que, según Bloomberg, Trump llamó al primer ministro Viktor Orbán tras la cumbre del lunes en la Casa Blanca con los líderes de la UE y Zelenski para persuadirlo de que no se opusiera a la adhesión de Kiev a la Unión Europea.

Esa conversación fue negada categóricamente por el ministro de Asuntos Exteriores de Budapest, Peter Szijjarto, quien afirmó que la postura de su gobierno "no ha cambiado".

Por lo tanto, se opone a la adhesión de Ucrania a la UE.

Por si fuera poco, Moscú también volvió a plantear un obstáculo institucional: las dudas sobre la legitimidad de Zelenski y, por consiguiente, la validez de su firma en un posible acuerdo de paz.

Antes de la ansiada ceremonia, "debe resolverse la legitimidad de la persona que firmará estos acuerdos", enfatizó Lavrov, refiriéndose a que el mandato de Zelenski expiró en mayo de 2024 sin que se realizaran nuevas elecciones debido a la ley marcial. (ANSA).