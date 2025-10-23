Ucrania.- Muere un rescatista de Ucrania por los últimos ataques de Rusia, que dañan una sinagoga cerca de Kiev

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos un miembro de los servicios de emergencia de Ucrania ha muerto este jueves a causa de una nueva oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia, que han causado además daños en una sinagoga situada en una localidad de la región de Kiev, en medio de la invasión desatada a finales de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano (SES) ha afirmado en un comunicado en su cuenta en Telegram que el trabajador de los equipos de rescate ha muerto a causa de un ataque ruso contra la provincia de Járkov (noreste) que ha dejado además otros cinco rescatistas heridos. Así, ha afirmado que el fallecido fue alcanzado en un bombardeo de un dron cuando "trabajaba para extinguir un incendio" en Velikoburlutsk.

"Los terroristas rusos dispararon en repetidas ocasiones contra el lugar en el que trabajaban los equipos de rescate", ha afirmado, antes de ensalzar la figura del fallecido, identificado como Yuri Petrovich, jefe de la 43ª unidad de la Unidad de Bomberos y Rescate.

Por su parte, el rabino jefe de Ucrania, Moshe Azman, ha afirmado en su cuenta en la red social X que los ataques rusos han causado daños en una sinagoga en Podil, en la provincia de Kiev, mientras que el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha recalcado que "el terror de Rusia no perdona a nadie, incluidas comunidades religiosas".

Sibiga ha manifestado que "640 lugares de culto han sido dañados en Ucrania por Rusia desde el inicio de su guerra a gran escala, con 67 líderes religiosos asesinados", al tiempo que ha destacado que la última oleada de ataques ha dejado además siete civiles heridos en la capital, Kiev, donde también han sufrido daños varios edificios residenciales.

En este sentido, ha reseñado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "rechaza toda propuesta de paz y quiere continuar la guerra que empezó y que se niega a terminar". "Debemos privarle de la capacidad para continuar con los actos de terrorismo y agresión. Hay que quitar los fondos a su presupuesto de guerra y degradar sus capacidades militares", ha zanjado.