Ucrania.- Muere una persona en un ataque de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -
Al menos una persona ha muerto a causa de un ataque ucraniano contra la región rusa de Bélgorod, situada en la frontera, en el marco de la guerra desatada a raíz de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del inquilino del Kremlin, Vladimir Putin.
El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha detallado en su cuenta en Telegram que la víctima mortal circulaba en su vehículo por la localidad de Yasnie Zori cuando fue alcanzado por un dron. "Murió en el lugar a causa de las heridas", ha dicho.
"Es difícil encontrar palabras para apoyar a aquellos que han perdido a sus seres queridos. Traslado mis sinceras condolencias a la familia del fallecido", ha afirmado, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre el ataque.
