Ucrania.- Muere una persona y otras cuatro resultan heridas por un ataque ucraniano contra la provincia rusa de Bélgorod

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - Las autoridades rusas han denunciado este martes la muerte de una persona, así como de otros cuatro heridos, como consecuencia de un ataque de las fuerzas ucranianas contra varios vehículos que circulaban por la provincia fronteriza de Bélgorod. La víctima mortal es una mujer que viajaba en un vehículo que ha sido alcanzado por un dron ucraniano a su paso por el distrito de Volokonovski. Otra de las personas que se encontraba en su interior ha sido trasladada al hospital con heridas de metralla, similares a las que sufrieron otras dos personas. Ambas viajaban también en sus respectivos vehículos cuando drones ucranianos han caído sobre ellos, uno en la aldea de Besonovka, en el distrito de Bélgorod, mientras que el otro se encontraba circulando por Voznesenovka, en el distrito de Shebekinski, según ha detallado el gobernador regional, Viacheslav Gladkov. Otra persona más ha sufrido este martes "múltiples heridas" por todo el cuerpo cuando un dron ha impactado contra un tractor en la aldea Belianka, ha añadido. Las regiones rusas de Bélgorod, Kursk o Vorónezh, fronterizas con Ucrania, son desde el último año escenarios habituales en los que se dirime esta fase de la guerra, de la que está cerca de cumplirse cuatro años. Las dos primeras han sufrido incluso escaramuzas de grupos paramilitares, respaldados por fuerzas ucranianas.