Ucrania.- Mueren 10 personas en un ataque ruso contra la ciudad de Ternópil

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos 10 personas han muerto y otras 37 han resultado heridas como consecuencia de un nuevo ataque de las fuerzas rusas contra la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, según ha detallado el ministro del Interior, Igor Klimenko.

"Rusia ha vuelto a atacar ciudades pacíficas en Ucrania. Sus objetivos son viviendas, centros educativos e infraestructuras críticas", ha denunciado Klimenko, quien ha detallado que "la situación más crítica se vive en Ternópil".

Klimenko ha señalado que los servicios de rescate continúan con sus labores porque todavía hay más personas bajo los escombros de los edificios de apartamentos que han sido golpeados por los proyectiles de Rusia, que sigue teniendo como objetivo "más víctimas civiles, más destrucción, más sufrimiento".

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha detallado que durante la pasada noche Rusia ha lanzado más de 470 drones y 48 misiles de distinto tipo sobre varias regiones del territorio ucraniano.

Además de mencionar lo ocurrido en Ternópil, también ha hecho referencia a Járkov, donde medio centenar de personas han resultado heridas durante los ataques nocturnos que han estado cayendo en varios distritos de la capital homónima.

"Decenas de personas resultaron heridas, incluyendo niños. El sector energético, el transporte y la infraestructura civil sufrieron daños", se ha referido en Telegram. Una situación similar a la que han padecido los vecinos de otras regiones ubicadas en el oeste de Ucrania, como Ivano-Frankivsk o Leópolis.

Zelenski también ha informado de heridos en Donetsk, Kiev, Nicolaiev, Cherkasi, Chernígov y Dnipro, y ha señalado que este tipo de ataques demuestran que la presión que se está ejerciendo sobre Rusia "es insuficiente", por lo que ha vuelto a pedir a sus socios que apliquen sanciones más profundas y aumenten la ayuda.

"La necesidad primordial son misiles antiaéreos, sistemas adicionales, el fortalecimiento de las capacidades de nuestra aviación de combate y la producción de drones para proteger vidas. Rusia debe rendir cuentas por lo que ha hecho, y nosotros debemos concentrarnos en todo aquello que nos fortalece y nos permite derribar misiles, neutralizar drones rusos y detener los ataques", ha reclamado.