Ucrania.- Mueren dos personas en un ataque de Rusia contra la provincia ucraniana de Járkov

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto este jueves a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Járkov, según han denunciado las autoridades de Ucrania, en medio de la invasión del país, desatada en febrero de 2022.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que dos personas han muerto y dos han resultado heridas en "un ataque ruso cerca de la localidad de Boguslavka", antes de afirmar que también se han registrado ataques contra Borivska.

Asimismo, la Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las tropas rusas han lanzado 138 drones contra el territorio del país durante la noche, antes de agregar que 102 han sido interceptados. Sin embargo, ha confirmado impactos de otros 36 en diez puntos, sin dar más detalles.