Ucrania.- Mueren dos personas en un ataque del Ejército de Rusia contra la provincia de Sumi, en el noreste de Ucrania

MADRID, 11 dic. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto este jueves en un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra una localidad situada en la provincia ucraniana de Sumi (noreste), según han denunciado las autoridades de Ucrania, en el marco de su invasión del país europeo, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Sumi, Oleg Hrigorov, ha indicado en su cuenta en la red social Facebook que este "cínico ataque" ha alcanzado una tienda situada en la localidad de Velikipisarivska. "El ataque ha tenido lugar cuando había gente en su interior. Lamentablemente, dos personas han muerto. Una trabajadora y un residente local", ha especificado.

Asimismo, ha recalcado que otras dos personas han resultado heridas, entre ellas una que ha sido hospitalizada, al tiempo que ha manifestado que "el enemigo está atacando de forma deliberada lo que debería ser un lugar seguro". "Mis sinceras condolencias a los que hoy han perdido a sus seres queridos", ha zanjado.