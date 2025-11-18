Ucrania.- Mueren dos personas en un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Gorodnia
Ucrania.- Mueren dos personas en un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Gorodnia
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Al menos dos personas han muerto este martes como consecuencia de un nuevo ataque aéreo lanzado durante la noche por las fuerzas rusas sobre Gorodnia, ciudad de la provincia de Chernígov, ubicada en el norte de Ucrania.
Las dos víctimas son dos mujeres de 72 y 75 años, ha detallado el gobernador de Chernígov, Viacheslav Chaus. "Un ataque absolutamente despreciable. Los rusos atacaron la ciudad con drones a medianoche, cuando la gente ya dormía", ha contado.
Chaus ha informado de que el ataque es uno de los once que Rusia ha lanzado sobre Chernígov en estas 24 horas. Kiev ha afirmado haber derribado 101 de los 114 drones que han estado sobrevolando territorio ucraniano durante la pasada noche, en la que también ha muerto una adolescente de 17 años en Berestin, en Járkov.
- 1
El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”
- 2
El futuro de la Corte: el nombre de Fernández Sagasti divide aguas en el peronismo, que redefine su mapa de poder en el Senado
- 3
Decreto: Milei le dio otro golpe al Instituto de la Yerba para “impedir su intromisión” en el mercado
- 4
La guerra de los intereses materiales