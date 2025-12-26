Ucrania.- Mueren dos personas en un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre la provincia de Járkov

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - Al menos dos personas han muerto y otras ocho han resultado heridas --entre ellas un bebé-- este viernes como consecuencia de un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre la provincia de Járkov. Las autoridades locales han informado de que Rusia ha lanzado tres bombas guiadas sobre la ciudad de Járkov. "Aquí no hay instalaciones militares, solo edificios civiles", ha denunciado el gobernador provincial, Oleg Sinegubov. "La tarea principal es identificar a las personas que aún puedan necesitar ayuda", ha dicho Sinegubov, en sus redes sociales. "Estamos analizando la magnitud de los daños", ha añadido el gobernador de la provincia. Este nuevo ataque sobre Járkov y sus alrededores, en los días previos al menos dos personas murieron en otra ofensiva rusa sobre la provincia, ha golpeado una de las principales carreteras que cruza la región, causando daños a edificios y vehículos.