Ucrania.- Mueren tres personas en un ataque lanzado por Rusia contra la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos tres personas han muerto y cerca de una decena han resultado heridas este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra una zona situada a orillas del río Dniéper a su paso por la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, según han denunciado las autoridades.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Vladislav Haivanenko, ha señalado en su cuenta en Telegram que "hasta el momento se han confirmado tres muertos y ocho heridos", antes de subrayar que los servicios de emergencia trabajan en la zona para atender a las víctimas.

Asimismo, ha afirmado que las tropas rusas han lanzado un ataque con drones durante las últimas horas contra Ternivka, en el distrito de Pavlogrado, donde se han confirmado daños materiales, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas y sin que Moscú se haya pronunciado sobre estos ataques.