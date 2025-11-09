Ucrania.- Mueren tres personas por ataque ruso sobre la provincia ucraniana de Donetsk

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press) -

Al menos tres personas han muerto y otras seis han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques rusos sobre la provincia, gran parte ocupada de Donetsk, según ha contado su gobernador, Vadim Filashkin.

El informe detalla que en las últimas horas se ha registrado la muerte de dos personas en Kostantínovka, considerada una de las últimas barreras ucranianas en esta región, en gran medida ya ocupada por las fuerzas y autoridades rusas.

El otro fallecido se ha registrado en la ciudad de Oleksandrivka. Por otro lado, Filashkin ha informado de que han muerto ya 3.370 y otras 8.438 han resultado heridas desde que Rusia dio inicio a la ofensiva rusa sobre Donetsk hace ahora más de dos años y medio. Cifras, no obstante, que no recogen lo ocurrido en Mariúpol y Volnovaja.

En los últimos días se ha intensificado el asedio a otro de los pocos bastiones ucranianos en Donetsk, Pokrovsk. Una ciudad minera e industrial, clave para las comunicaciones de lo poco que le queda a Kiev en el Donbás. Según los últimos informes, las fuerzas rusas están cerca de hacerse con ella de manera definitiva.