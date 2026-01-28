LA NACION

Ucrania muestra primeros precios indicativos para cosecha de colza en 2026, dice sindicato agrícola

KIEV, 28 ene (Reuters) - Los primeros precios indicativos para la nueva cosecha ucraniana de colza de 2026 se sitúan entre US$510 y US$520 por tonelada métrica transporte pagado hasta (CPT) puerto del mar Negro, frente a los US$540-550 de finales de enero, informó el miércoles el principal sindicato ucraniano de agricultores, UAC.

Ucrania es uno de los principales productores y exportadores europeos de colza. El país cosechó alrededor de 3,7 millones de toneladas de colza en 2024, pero la cosecha cayó a 3,3 millones de toneladas en 2025 debido sobre todo a un clima desfavorable.

UAC dijo que las exportaciones de colza de Ucrania habían totalizado 1,52 millones de toneladas en lo que va de la temporada 2025/26, que va de julio a junio, hasta el 26 de enero, frente a casi 3 millones de toneladas en el mismo periodo en 2024/25.

Los menores volúmenes de exportación se debieron a la práctica paralización de los envíos de colza al principio de la campaña, debido a la introducción de un derecho de exportación del 10% y a la incertidumbre jurídica sobre la recaudación de dicho derecho.

La consultora agrícola APK-Inform ha señalado que es probable que Ucrania exporte un total de 2,2 millones de toneladas de colza en 2025/26, frente a los 3,1 millones de toneladas de 2024/25.

APK-Inform prevé que la cosecha de colza de 2026 sea de 3,9 millones de toneladas, con exportaciones de 2,96 millones de toneladas en 2026/27. (Reporte de Pavel Polityuk, Edición de Louise Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

