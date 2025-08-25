Ucrania: Murió en combate Oleksii Khabarov

Lo informó el Comité Olímpico de Ucrania, el cual precisó que Khabarov, especialista en la especialidad de carabina de 10 metros, murió "mientras defendía a su país de los invasores rusos".

La muerte de Khabarov, quien colaboraba como atleta y también en diversas iniciativas del Comité Olímpico de Ucrania, fue confirmada por la Federación Internacional de los Deportes de Tiro (ISSF).

"Otra grave pérdida para Ucrania. Mientras defendía su patria, Oleksii Khabarov, Maestro de Deportes de Ucrania, atleta de renombre internacional, fundador del club de tiro Phoenix de la Escuela Superior de Formación Profesional y poseedor de numerosos récords nacionales, falleció", se lee en el mensaje del Comité Olímpico Ucraniano.

"Anteriormente había recibido una beca de nuestra sección por su labor como organizador de numerosos eventos deportivos y por introducir a los niños al deporte e inspirarlos con su ejemplo.

Fue un verdadero patriota y un hombre valiente que dio lo más preciado: su vida, por la libertad de Ucrania", completa el texto.

A su vez, el presidente de la ISSF, el italiano Luciano Rossi, destacó que "Oleksii no sólo debe ser recordado por su amor al deporte, sino también por su pasión por apoyar a la próxima generación".

"Su labor en el Club de Tiro Phoenix y el Comité Olímpico Nacional de Ucrania tendrá un impacto duradero en los niños que inspiró: un regalo invaluable. Y también debe ser recordado por su sacrificio", añadió Rossi sobre Khabarov.

"Fue un atleta de élite que interrumpió su carrera para defender a su país y permanecerá para siempre en el corazón y la memoria del pueblo ucraniano. Por nuestra parte, seguimos apoyando a Ucrania en estos momentos de gran dolor", completó Rossi.

(ANSA).