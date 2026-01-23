Ucrania: negociaciones en Abu Dabi, un tira y afloja por el Donbás

"Las fuerzas armadas ucranianas deben abandonar el territorio del Donbás", declaró el portavoz Dmitry Peskov. Esta es una condición que Volodimir Zelensky ya ha declarado en repetidas ocasiones, y con mucha claridad, que no puede aceptar.

Mientras tanto, el presidente ucraniano asegura que él y Donald Trump acordaron en Davos el suministro de munición para el sistema de defensa aérea Patriot: "No diré cuántos misiles".

Los delegados ucranianos y rusos se reunieron directamente en los Emiratos Árabes Unidos por primera vez desde el verano pasado, tras tres rondas celebradas en Estambul con la mediación de Turquía. Esto supone un "paso adelante", afirmó Zelenski. Y esta vez, la novedad reside en los esfuerzos realizados en los últimos días por los mediadores estadounidenses, presentes en Abu Dabi con una nutrida delegación encabezada por el enviado especial Steve Witkoff, apoyado por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

El jueves, el propio presidente estadounidense se reunió con Zelensky en Davos, mientras que Witkoff y Kushner mantuvieron una reunión nocturna de cuatro horas con Vladímir Putin en el Kremlin. Una reunión "franca y basada en la confianza", que resultó "útil en todos los aspectos, tanto para nosotros como para Estados Unidos", según Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente ruso, Vladímir Putin.

Durante las conversaciones en el Kremlin, informó Ushakov, se reiteró a los estadounidenses que Rusia no puede lograr una solución a largo plazo al conflicto sin resolver la cuestión territorial con base en la "fórmula Anchorage".

Es decir, los acuerdos que, según se informa, Trump y Putin alcanzaron durante su cumbre en Alaska el pasado agosto.

"Hasta que se logre este objetivo, Rusia continuará persiguiendo con constancia los objetivos de la operación militar especial en el campo de batalla, donde las fuerzas armadas rusas tienen la iniciativa estratégica", añadió Ushakov.

Antes de viajar a Moscú, Witkoff se había mostrado optimista sobre la posibilidad de alcanzar una solución, enfatizando que ahora se reduce a "una sola cuestión". Zelenski, junto con los rusos, también confirmó que el asunto es territorial.

"La cuestión del Donbás es crucial", declaró el líder ucraniano, añadiendo que la había discutido con Trump. Según Zelensky, abordar el tema en las conversaciones de Abu Dabi ayudará a determinar "cómo lo ven las tres partes". "En cualquier caso", añadió, "es un paso adelante, ojalá hacia el fin de la guerra, pero pueden ocurrir otras cosas".

Por lo tanto, nadie espera un punto de inflexión decisivo en las conversaciones trilaterales en los Emiratos, a las que Rusia ha enviado una delegación íntegramente militar, encabezada por el jefe de inteligencia del Ministerio de Defensa, el almirante Ögor Kostyukov, quien también estuvo presente en las negociaciones de Estambul el año pasado.

También presente en Turquía, y encabezando la delegación ucraniana, se encontraba Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, quien también se encuentra entre los negociadores en Abu Dabi, junto con el jefe de la oficina presidencial, Kyrylo Budanov.

Moscú también envió a Kirill Dmitriev, asesor presidencial para inversiones extranjeras y negociador económico, a los Emiratos. Según el Kremlin, Dmitriev solo planea conversar con Witkoff sobre las perspectivas de desarrollo de la cooperación económica ruso-estadounidense tras un acuerdo de paz sobre Ucrania.

También se está discutiendo el posible uso de los mil millones de dólares que Putin ha propuesto donar a la Junta de la Paz creada por Trump, provenientes de activos rusos congelados en Estados Unidos.

El resto de estos activos incautados —algo menos de 5 mil millones de dólares en total, según las autoridades moscovitas— "podría destinarse a la reconstrucción de territorios dañados por los combates" en Ucrania, declaró el portavoz Peskov. Sin embargo, aclaró que los territorios que se beneficiarían de estas inversiones serían, en particular, los del Donbás, reclamados por Rusia. (ANSA).