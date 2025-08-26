Ucrania: Negociaciones energéticas EEUU-Rusia

Las fuentes, citadas por la prensa internacional, sostienen que los acuerdos son incentivos para animar al Kremlin a aceptar la paz.

Los funcionarios discutieron la posibilidad de que Exxon Mobil se reincorpore al proyecto ruso de petróleo y gas Sakhalin-1, y también se planteó la posibilidad de que Moscú compre equipos estadounidenses para sus proyectos de GNL, como el Arctic LNG 2, afectado por las sanciones.

Otra idea es que Estados Unidos compre rompehielos de propulsión nuclear a Moscú.

Las conversaciones tuvieron lugar durante el viaje del enviado estadounidense Steve Witkoff a Moscú, a principios de este mes, cuando se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, y su enviado para inversiones, Kirill Dmitriev.

También se trataron en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump y en la cumbre de Alaska del 15 de agosto.

"La Casa Blanca realmente quería ser noticia tras la cumbre de Alaska anunciando un importante acuerdo de inversión", declaró una de las fuentes. "Así es como Trump siente que ha logrado algo".

Trump y su equipo de seguridad nacional continúan trabajando con funcionarios rusos y ucranianos para una reunión bilateral que detenga las matanzas y ponga fin a la guerra, declaró un funcionario de la Casa Blanca en respuesta a preguntas sobre los acuerdos.

"No conviene al interés nacional seguir negociando públicamente estos temas", añadió el funcionario.

La noticia de las conversaciones sobre energía llega mientras Trump sigue amenazando con imponer nuevas sanciones a Rusia si las conversaciones de paz no avanzan y con imponer aranceles elevados a India, un importante comprador de petróleo ruso.

Estas medidas dificultarían que Rusia mantenga el mismo nivel de exportaciones de crudo.

El mismo día de la cumbre de Alaska, Putin firmó un decreto que podría permitir a inversores extranjeros, incluida Exxon Mobil, recomprar acciones del proyecto Sakhalin-1. Esta autorización está condicionada a que los accionistas extranjeros tomen medidas para apoyar el levantamiento de las sanciones occidentales contra Rusia.

Exxon abandonó sus operaciones en Rusia en 2022 tras la invasión de Ucrania, sufriendo una depreciación de US$4600 millones. Su participación del 30% en el proyecto Sakhalin-1, en el Lejano Oriente de Rusia, fue confiscada por el Kremlin ese mismo año. (ANSA).